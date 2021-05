E3 2021 : où et quand voir les conférences ? Le programme

Entre le Summer Game Fest et l'E3, le mois de juin 2021 sera haut en couleurs pour le monde du jeu vidéo. Voici ce que l'on sait pour l'instant des futures conférences prévues cette année.

Après une édition 2020 annulée pour raisons sanitaires, l'E3 fait son grand retour sous un format 100% numérique du 12 au 15 juin 2021. Elle regroupera les annonces de certains des plus grands studios tels que Ubisoft, Xbox, Square Enix et CAPCOM qui y ont déjà confirmé leur participation. Pour les grands absents de l'E3, Sony et EA, il faudra plutôt se tourner vers le Summer Game Fest. Cet évènement concurrent organisé par Geoff Keighley débutera quant à lui le 10 juin, et regroupera lui aussi de nombreux mastodontes du milieu.

Summer Game Fest 2021 : En parallèle de l'E3

Originalement organisé pour combler le vide laissé par l'absence de l'E3 en 2020, l'évènement de Geoff Keighley est reconduit pour une édition 2021 plus condensée et entièrement diffusée sur les réseaux sociaux et plateformes de streaming. De nombreux studios y ont confirmé leur participation dont EA, Sony et Activision-Blizzard. Le Summer Game Fest débutera le 10 juin, avec un live présenté par Geoff Keighley, où l'on pourra apprécier des performances de Day of the Devs et de Weezers. Le tout sera diffusé sur Twitch, Youtube, Facebook et Twitter.

E3 2021 : Une édition spéciale

Comme mentionné plus haut, l'E3 2021 devrait se dérouler d'une façon toute particulière, puisque l'évènement est prévu pour être diffusé entièrement à distance. Concrètement, il s'agirait plutôt d'une succession de conférences organisées par les différents participants et diffusées en libre accès sur le portail de l'E3 et sur des plateformes comme Twitch, Twitter ou Youtube.

Programme :