Pokémon Arceus : tout savoir sur cette sortie tant attendue

Cette fin de mois de janvier risque d'être mouvementée pour les fans de la franchise Pokémon. Légendes Pokémon : Arceus sort ce vendredi, une expérience nouvelle pour la franchise dont nous vous dévoilons tous les détails.

[Mis à jour le 11 janvier 2022 à 15h54] Pokémon a marqué et marque encore la pop culture près de trente ans après sa création à la fin des années quatre-vingt dix. Entre créatures mystiques et adorables et univers riche et varié, la franchise n'a pas manqué de nous fournir des expériences vidéoludiques de qualité, bouleversant par la même occasion le monde du gaming sur quasiment chaque plateforme de jeu depuis trois décennies. Seulement récemment les jeux Pokémon montraient une légère perte de vitesse, notamment après le succès phénoménal qu'a reçu Pokémon Go dès sa sortie en 2016. Mais cette période est révolue, puisque Nintendo et The Pokémon Company ont drastiquement changé de direction avec la sortie de Légendes Pokémon : Arceus. Ce nouveau jeu sur Nintendo Switch nous présente l'univers Pokémon sous un autre angle, abordant des éléments de gameplay proche d'un open-world à la troisième personne, mêlant combats au tour par tour et en temps réel. Gameplay, trailer, date de sortie et contenu, voici tout ce qu'il faut retenir sur cette sortie tant attendue.

Un nouveau trailer et de nouvelles informations sur Pokémon Arceus ont été dévoilés le 28 septembre 2021, ce semi open-world nous permettra de vivre notre aventure en tant que l'un des premiers dresseurs de la région de Sinnoh, en nous offrant des zones à explorer et des Pokémon à capturer. Mais ce n'est pas tout, le monde de Sinnoh regorge de mystères et comprend aussi son lot de défis. Parmi eux, on retrouve les Pokémon nobles, des versions légendaires de certains Pokémon, qu'il faudra dompter en appliquant des baumes faits avec leur nourriture favorite dans des combats en temps réel. Un challenge de taille pour nos dresseurs en herbe !

L'action de Pokémon Arceus se déroule dans la région de Sinnoh, ici appelée par son ancien nom Hisui, où de nombreux joueurs aventureux pourront progresser en capturant des Pokémon de plus en plus rares. L'histoire se déroule bien avant les évènements de Pokémon Diamant et Perle, dans un monde où les concepts de Ligues Pokémon et de dresseurs sont inexistants. Vous incarnez l'un des membres de l'expédition Galaxy, qui a pour base le village de Jubili. Vous y rencontrerez les membres des trois corps de l'expédition et différents personnages, et intégrerez le corps d’Études, afin d'élaborer le premier Pokédex.

Votre personnage participera à la création du premier Pokédex en arpentant les paysages sauvages de Sinnoh peuplés de nombreux Pokémon sauvages. Le joueur aura pour cela besoin d'un camp à partir duquel il pourra planifier ses expéditions en achetant ou en fabriquant des objets. Lors de vos excursions, vous pourrez découvrir plusieurs biomes différents, peuplés de Pokémon aux caractéristiques particulières, avec lesquels il sera possible d'interagir. On a aussi pu apercevoir quelques Pokémon qui serviront de moyens de locomotion, sur terre, dans les airs et sur les flots, et des Pokémon agressifs qu'il faudra éviter ou combattre lors de combats transitionnant du direct au tour par tour lorsqu'on lance une Pokéball. Grande nouveauté, la possibilité de modifier les modes d'attaque de votre Pokémon lors des combats, en transitionnant d'un mode Force à un mode Agilité, influant en temps réel sur ses statistiques et ses compétences.

Par ailleurs, le jeu qui avait en premier lieu un petit peu déçu par la qualité graphique de son premier trailer, a bénéficié de textures améliorées, du moins c'est ce que laisse supposer ce nouveau trailer qui nous a présenté un monde riche et coloré qui n'a pas à rougir d'une comparaison éventuelle avec Breath of the Wild. Montagnes, déserts, plaines, ruines... Tout y est pour créer une ambiance particulière et favoriser des phases d'exploration riches. De quoi convaincre les derniers hésitants à se lancer dans l'aventure.

Malgré tout, Il faudra attendre encore un petit peu avant de mettre les mains sur Légendes Pokémon Arceus, puisque sa sortie a officiellement été fixée le 28 janvier 2022. En attendant, si vous souhaitez vous plonger dans le monde de Sinnoh et ses mystères, il vous reste toujours les deux sorties de novembre 2021, les deux remakes de Pokémon Diamant et Pokémon Perle, afin de patienter quelques jours de plus et vous remettre dans le bain avant la grande aventure Légendes Pokémon : Arceus. Et pour les plus impatients, Légendes Pokémon Arceus est d'ores et déjà disponible en précommande, en exclusivité sur Nintendo Switch.