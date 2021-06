Elden Ring : les premières images du jeu dévoilées

Lors du Kick-off Live de la Summer Game Fest du 10 juin dernier, Bandai Namco a révélé les premières images du très attendu Elden Ring. Contenu, gameplay, date de sortie...Nous vous résumons tout

On peut dire une chose, Geoff Keighley aura réussi a attirer les regards sur sa Summer Game Fest 2021. Et il peut remercier la compagnie japonaise Bandai Namco qui a choisi l'évènement du Canadien pour diffuser les premières images du très attendu Elden Ring. Et il est vrai que ces trois minutes nous en ont mis plein la vue. Le prochain titre d'Hidetaka Miyazaki (réalisateur des Dark Souls) semble être à la hauteur des attentes que son annonce avait embrasées il y a bientôt deux ans lors de l'E3 2019. Il est vrai que le projet avait mis la barre très haut ; une histoire complexe et poétique, des boss à n'en plus finir, le tout dans un tout nouvel univers co-écrit par George R. R. Martin (Game of Thrones), Elden Ring promettait une aventure plus qu'originale. Alors quelles nouvelles informations avons nous à son sujet ? On vous résume tout.

Difficile de ne pas reconnaître la patte si particulière d'Hidetaka Miyazaki (pas de lien de parenté avec Hayao Miyazaki, le fondateur des studios Ghibli) durant ces trois minutes. Un univers aussi sombre que mystérieux, un scénario énigmatique, des personnages et des monstres aux attraits si... variés. C'est bien le travail du réalisateur japonais, à l'origine de Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne et Sekiro. Et cette fois-ci, il pourra compter sur une collaboration avec nul autre que George R. R. Martin, l'auteur derrière la saga Game of Thrones. Dans ces premières images, bien qu'elles restent mystérieuses, on a pu apercevoir quelques éléments qui distinguent Elden Ring de ses prédécesseurs. Premièrement, le monde semble relativement plus ouvert, et moins linéaire que dans un Dark Souls, par exemple. On a aussi pu voir le joueur s'y déplacer à cheval, un cheval qui semble être des plus particuliers car il semble posséder la capacité de se matérialiser derrière le joueur, et de sauter par dessus des obstacles immenses. Probablement un cousin du bouquetin.

Elden Ring a aussi reçu une date de sortie officielle. Il faudra donc attendre le 22 janvier 2022 avant de pouvoir mettre les mains sur le tant attendu RPG. Les joueurs les plus amateurs de défis d'entre nous pourront à cette date se lancer dans l'aventure, où ils incarneront un Sans-éclat, qui cherche à récupérer les fragments brisés du Cercle d'Elden, afin de devenir Seigneur de l'Entre-Terre. Mais le chemin risque d'être assez long, et très périlleux. Bonne nouvelle, il sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC ne faisant ainsi pas de jaloux.