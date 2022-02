Elden Ring : un lancement spectaculaire et des difficultés sur PC

Après l'encensement d'Elden Ring par la presse, en faisant de facto l'un des meilleurs jeux de l'histoire, Elden Ring est enfin disponible. Il marque le plus gros lancement de l'histoire de From Software, malgré des soucis d'optimisation qui plombe le jeu sur PC.

[Mis à jour le 25 février 2022 à 12h51] Si l'on pouvait craindre une déception après des mois voire des années d'attente bouillonnante d'Elden Ring, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Le dernier produit des jeux From Software a raflé l'une des meilleure note globale de l'histoire du monde du jeu vidéo, avec un score dépassant les 95 / 100 après plusieurs dizaines de critiques internationales. La presse ne tarit pas d'éloge sur ce jeu que certains comme Jason Schreier, respecté journaliste chez Bloomberg, ont qualifié de "l'un des meilleurs jeux jamais créé". Et dans tout cela, il reste les joueurs qui ont pu découvrir le jeu dès ce vendredi à minuit. Ce lancement a d'ailleurs été spectaculaire, le jeu dépassant les 700 000 joueurs en simultané sur Steam. Un succès assombri par des évaluations négatives sur la plateforme, en raison de performances assez catastrophiques sur la version PC, malgré un patch de sortie qui a eu assez peu d'effet.

Difficile de ne pas reconnaître la patte si particulière d'Hidetaka Miyazaki (pas de lien de parenté avec Hayao Miyazaki, le fondateur des studios Ghibli) durant ces trois minutes. Un univers aussi sombre que mystérieux, un scénario énigmatique, des personnages et des monstres aux attraits si... variés. C'est bien le travail du réalisateur japonais, à l'origine de Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne et Sekiro. Et cette fois-ci, il a pu compter sur une collaboration avec nul autre que George R. R. Martin, l'auteur derrière la saga Game of Thrones pour nous fournir cette expérience unique. Elden Ring est un jeu en monde ouvert que le joueur pourra parcourir à sa guise tout en réalisant des quêtes secondaires et en suivant la trame principale. Le jeu intègre aussi des aspects multijoueur, et ce jusqu'à quatre joueurs.

Elden Ring proposera un monde ouvert © From Software

En ce qui concerne son histoire, Elden Ring prend place dans un tout nouvel univers, issu de l'imagination de nul autre que George R.R. Martin. Interviewé par le journal américain WWTW, l'auteur de Game of Throne a confirmé son implication dans le projet tout au long de ses nombreuses années de développement. Il a affirmé avoir façonné l'univers d'Elden Ring de façon détaillée afin de fournir aux développeurs une base solide pour le développement de leur jeu. Étant donné la complexité et l'originalité des univers que George R.R. Martin est capable de créer, on peut s'attendre à une narration de haute voltige. Si l'on ajoute ça à l'inventivité et la qualité graphique auxquelles les équipes de From Software nous ont habitués, Elden Ring risque de très vite gagner sa place aux côtés des excellents Bloodborne, Demon's Souls ou Sekiro. D'ailleurs, George R.R. Martin lui-même a affirmé être impatient de découvrir le jeu. L'histoire d'Elden Ring c'est ça :