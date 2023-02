​​​​​​​Comment débloquer les Sortilèges Impardonnables dans Hogwarts Legacy ?

Paroxysme de l'infamie dans le Monde des Sorciers, les Sortilèges Impardonnables font partie intégrante du gameplay d'Hogwarts Legacy. On vous explique comment les débloquer.

Le plus important dans la magie, c'est celui qui tient la baguette. Cette petite phrase d'introduction dans l'histoire principale d'Hogwarts Legacy a dû vous mettre la puce à l'oreille, et à raison puisque dans Hogwarts Legacy c'est vous derrière la baguette. Et cet infime petit bout de bois vous offre une puissance incroyable dans aventure, d'autant plus que votre protagoniste est sensible aux arts de la Magie Ancienne et particulièrement talentueux quand il s'agit de lancer des sorts, des enchantements, ou même des maléfices. Car oui, dans Hogwarts Legacy nous retrouvons les Sortilèges Impardonnables. Quatre malédictions surpuissantes que vous pourrez utiliser à votre guise sans crainte d'un aller-simple pour Azkaban. On vous explique comment trouver ces pouvoirs impressionnants.

Pour débloquer la quête Dark Legacy qui vous permettra de vous lancer à la recherche des sortilèges impardonnables, il vous faudra avancer dans la quête principale jusqu'à arriver à la section "Bienvenue à Pré-au-Lard" notamment après avoir vaincu le troll attaquant le village. Vos interactions avec Sebastian Sallow vous permettront de débloquer la ligne de quête des Sortilèges Impardonnables, reconnaissables par leur préfixe "Dans l'Ombre de..." Vérifiez également que vous avez bien ouvert les courriers de Sebastian, qui marquent le début de la quête Dark Legacy.

Où trouver les Sortilèges Impardonnables dans Hogwarts Legacy ?

Endoloris est le premier Sortilège Impardonnable que vous débloquerez dans la quête "Dans l'Ombre du Savoir". Vous y apprendrez le sortilège Endoloris à condition que vous ayez au préalable atteint le niveau 16 .. Il vous faudra interagir avec Sebastian et le suivre dans une série de quêtes et de micro-donjons parsemé de quelques puzzles et de pièges. Vous serez tous les deux accompagnés d'Ominis Gaunt pour découvrir le destin de Noctua Gaunt.

Enfin, le plus terrifiant mais aussi le plus puissant des trois Sortilèges Impardonnables, Avada Kedavra, est obtenable via la quête "Dans l'Ombre de la Relique". Cette quête est disponible à partir du niveau 28, donc il vous faudra patienter avant de compléter votre florilège terrifiant. Par ailleurs, si vous souhaitez augmenter votre niveau rapidement, faites un tour de Poudlard et de ses alentours pour récupérer des pages du Guide de Terrain. Cette petite activité secondaire vous offre beaucoup d'expérience pour un minimum d'effort.

Quels sont les dangers des Sortilèges Impardonnables dans Hogwarts Legacy?

Les Sortilèges Impardonnables sont assez répandus dans Hogwarts Legacy, du moins leur emploi semble plus facile que dans l'univers d'Harry Potter. Votre quête Dark Legacy vous emmène, vous et Sebastian Sallow, sur un chemin semé d'embûches et aux confins de la moralité. De nouvelles options de dialogues apparaîtront si vous choisissez d'adopter cette Magie Noire, et certains personnages pourront vous en tenir rigueur. Par ailleurs, vous pouvez toujours compléter les quêtes de Dark Legacy et refuser d'apprendre les Sortilèges Impardonnables, histoire de ne pas manquer de contenu même si vous souhaitez rester du bon côté de la magie.