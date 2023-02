Le monde des sorciers recèle de nombreux mystères, et Hogwarts Legacy adopte ce principe avec brio. A l'ordre du jour, les étranges coffres à œil répandu dans Poudlard et toute l'Ecosse. On vous explique comment les ouvrir.

Parmi les nombreuses énigmes et mystères que vous croiserez dans votre périple sur Hogwarts Legacy, peu sont aussi intrigantes que les coffres à œil dissimulé dans les recoins du jeu. Ces petites boîtes au regard inquisiteur parsèment l'univers d'Hogwarts Legacy et restent fermées à quiconque oserait s'en approcher. Cependant, elles recèlent toutes un petit trésor qui pourra largement aider vos débuts dans le Monde des Sorciers. Dans ce petit guide préparé par notre rédaction, nous vous expliquon rapidement comment ouvrir les coffres à œil dans Hogwarts Legacy, et surtout, récupérer ce qu'il contiennent.

Comment ouvrir les coffres à œil dans Hogwarts Legacy ?

L'avantage de ce petit tutoriel, c'est qu'il risque d'être très court. En effet, pour ouvrir les coffres à œil, il vous faudra utiliser le sortilège de Désillusion. Ce petit sortilège vous permet de vous dissimuler des yeux inquisiteurs de ces petites créatures et d'ainsi aller tranquillement cueillir tout ce qu'ils contiennent. Vous obtiendrez le sortilège de Désillusion en progressant dans l'histoire, notamment lorsque Sebastian Sallow et vous même vous rendrez pour la première fois dans la section interdite de la Bibliothèque de Poudlard. Une fois le sortilège appris, parcourez le château et Pré-au-lard pour trouver ces petites bestioles qui vous donneront à chaque ouverture 500 Galions.

Hogwarts Legacy est disponible depuis le 7 février dernier sur PC, Xbox Series et PS5.