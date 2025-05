Les gens seuls ont adopté cette nouvelle habitude très répandue sur Internet, d'après ces chercheurs

Le déploiement de l'intelligence artificielle a permis de grandes avancées dans de nombreux domaines. Toutefois, cet usage bien précis de l'IA prouve que vous vous sentez seul, d'après ces chercheurs.

L'intelligence artificielle, qui s'est imposée dans le quotidien de nombreux Français au cours des dernières années, s'est perfectionnée et remplit de plus en plus de fonctions. En plus d'aider à rédiger des textes et à générer des images, les robots conversationnels sont capables de comprendre les émotions des utilisateurs et de leur fournir des réponses étonnamment appropriées.

Si l'intelligence artificielle apparaît comme une aide essentielle dans la vie de tous les jours, un certain usage que l'on en fait démontre que nous nous sentons seuls. Une étude menée par le Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab en mars 2025 a cherché à analyser la relation entre le recours à l'IA et la solitude. Votre façon d'interagir avec les robots conversationnels impacte durablement votre rapport à l'autre et à l'humain.

Les chercheurs du MIT Media Lab sont formels : l'intelligence artificielle joue un rôle sur notre rapport au monde et aux autres. Un sentiment de solitude et de dépendance peut émaner en cas d'utilisation accrue des IA sur Internet, celles-ci étant "devenues plus que jamais humaines, dans leur comportement et leur présentation, à travers des conversations plus naturelles et réalistes".

Si certains travaux scientifiques soulignent les bénéfices des robots conversationnels sur la question de l'isolement et de la prévention du suicide, le MIT Media Lab s'est affairé à éclairer ses potentiels défauts. Les chercheurs mentionnent par exemple les "attentes irréalistes et le repli sur soi dus au remplacement des relations réelles par des chatbots" ou encore "les dépendances émotionnelles nocives". Discuter trop souvent avec des IA peut porter préjudice à la santé mentale des utilisateurs, lesquels finissent par se convaincre que leur robot est une entité humaine dotée de sentiments et de besoins.

Les participants de l'étude du MIT Media Lab ont été conditionnés à discuter avec ChatGPT au moins cinq minutes par jour. Les chercheurs ont notamment remarqué que la conversation vocale avec le robot était bien plus stimulante et engageante que les simples échanges écrits. Mais discuter quotidiennement avec une IA réduit de façon plus ou moins significative les chances de socialiser avec d'autres êtres humains.

Une conclusion qu'OpenAI, qui détient ChatGPT, dément dans une autre étude publiée en mars 2025 en collaboration avec MIT Media Lab. Les chercheurs ont analysé pas moins de 40 millions d'interactions avec l'intelligence artificielle de l'entreprise américaine. Résultat : les conversations émotionnelles avec ChatGPT demeurent peu fréquentes et le mode "Voix" de ChatGPT n'est pas si néfaste que prétendu. Utilisé brièvement, ce dernier pourrait même procurer de "bien-être".

La première étude de MIT Media Lab souligne l'importance d'approfondir le sujet avec d'autres analyses, afin de confirmer si l'intelligence artificielle impacte positivement ou non notre rapport aux autres. En attendant, méfiance donc.