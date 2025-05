Ni sous le lit, ni sous le canapé, voici les deux endroits où il y a le plus de poussière - il faut les nettoyer d'urgence

Rarement nettoyés, ces deux endroits accumulent énormément de poussière. Ce n'est ni hygiénique, ni bon pour votre santé.

La chasse à la poussière est sans fin ! Vous venez à peine de faire les poussières sur les meubles et de passer l'aspirateur qu'elle revient déjà. Pourtant, vous pensez bien à nettoyer les endroits stratégiques comme : sous le lit, derrière les meubles ou les portes, sous le canapé ou encore sous la table. Mais ces zones ne sont pas les championnes toutes catégories en matière d'accumulation de poussière. D'autres endroits, plus discrets mais tout aussi stratégiques, concentrent bien plus de particules de poussières.

Et oui, quand vous nettoyez votre logement, certains endroits passent souvent à la trappe, et c'est la que la poussière aime se loger. Outre l'aspect peu hygiénique, cette accumulation peut avoir des conséquences sur la qualité de l'air intérieur et provoquer des risques pour votre santé, comme des allergies ou des problèmes respiratoires.

Le premier endroit va vous étonner. Il s'agit des rideaux, l'un des objets les plus poussiéreux de notre intérieur. Discrets, ils sont rarement nettoyés et la poussière adore s'y incruster. Pourtant, l'entretien des rideaux est rarement compliqué. Commencez par détacher les rideaux et à les secouer une fois par mois à la fenêtre. Le plus gros de la poussière va disparaître. Si les rideaux passent en machine, lavez-les une fois par trimestre, sur un cycle à basse température (pas besoin de les laver à 60°C pour éliminer la poussière).

Le deuxième endroit à surveiller pour la poussière : les bouches d'aération et les grilles de ventilation. Les systèmes de ventilation, qu'il s'agisse de VMC (ventilation mécanique contrôlée), de conduits d'aération ou même des simples grilles d'entrée ou de sortie d'air, attirent et retiennent la poussière comme des aimants. L'air y circule en permanence, charriant des micro-particules de poussières, de pollens, de poils d'animaux et même de moisissures. Ces éléments se déposent petit à petit sur les grilles, dans les conduits, et finissent par former un véritable nid à poussière, parfois invisible à l'œil nu.

Une grille encrassée ne filtre plus correctement et peut même devenir un diffuseur de particules polluantes dans toute la maison. Cela peut aggraver les allergies, irriter les voies respiratoires ou favoriser des maux de tête persistants. Chez les enfants et les personnes sensibles, les effets peuvent être encore plus marqués.

La bonne nouvelle, c'est que le nettoyage de ces bouches d'aération ne demande ni matériel sophistiqué, ni compétences particulières. Il suffit de les démonter avec précaution, de les dépoussiérer à l'aide d'un aspirateur (muni d'un embout brosse) puis de les laver avec de l'eau savonneuse. Il est conseillé de réaliser cette opération au moins une fois tous les trois mois. Pour les systèmes plus complexes, comme une VMC double flux, un entretien professionnel peut être nécessaire une fois par an.