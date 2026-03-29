C'est la pire marque pour l'électroménager selon ce classement, ses produits durent moins de 10 ans

Un classement du magazine spécialisé "Que Choisir" a établi le top des pires marques pour l'électroménager.

Lorsque vous choisissez un nouvel équipement d'électroménager, de nombreux critères peuvent être pris en compte. La taille du produit est évidemment essentielle, mais il faut également prendre en compte son prix, sa consommation énergétique et bien d'autres données. L'ensemble de ces points peut alors vous mener vers une référence plutôt qu'une autre.

Mais il existe une donnée essentielle et trop souvent négligée par les consommateurs au moment de faire leur achat d'électroménager : la durée de vie. Disposer du meilleur réfrigérateur n'est pas très utile si ce dernier vous lâche au bout de quelques années. C'est pourquoi le magazine "Que Choisir" a établi un classement des marques qui durent le plus longtemps, et celles qui sont plus susceptibles de cesser de fonctionner rapidement. L'une d'elles ressort tout particulièrement de ces études.

Les marques comparées par le magazine sont nombreuses : Siemens, Beko, Brandt, Samsung, Whirlpool, Bosch, Electrolux, LG... Le classement établi par "Que Choisir" met clairement une certaine gamme en avant concernant la durabilité. Sans trop de surprise, le haut de gamme semble être une valeur sûre.

Qu'il s'agisse de Miele pour leurs lave-linges et lave-vaisselles ou de Siemens pour leurs fours encastrables et réfrigérateurs combinés, le magasin reconnait leur fiabilité. Ces marques ne sont clairement pas les plus accessibles en termes de prix : le lave-linge le moins onéreux chez Miele est notamment affiché à plus de 1100 euros si l'on souhaite bénéficier d'une unité neuve.

Reste qu'en moyenne, les produits de chez Miele et Siemens durent entre 13 et 15 ans. Une jolie longévité si on la compare aux marques tout en bas du classement du magazine "Que Choisir". L'une d'elle est notamment assez pointée du doigt concernant la longévité de ses produits de gros électroménager : Brandt.

Placée en liquidation judiciaire en décembre 2025, la firme continue d'apparaitre dans différents magasins grâce à ses prix relativement bas et sa multitude de références disponibles. Elle se place pourtant dans les dernières positions du classement des produits "Que Choisir" qui sont les plus solides.

Par exemple, un lave-linge Brandt dure en moyenne 9 ans et 5 mois (contre 15 ans et 6 mois pour un Miele). Sur les réfrigérateurs, un produit de chez Brandt est encore en bas du classement avec une solidité estimée à 10 ans et 5 mois (contre 15 ans et 8 mois chez Siemens). En résumé, le choix d'un appareil peu onéreux peut parfois se retourner contre le consommateur qui devra repasser à la caisse plus rapidement que prévu.