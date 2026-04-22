Vous branchez mal vos câbles HDMI, voici la méthode pour bénéficier de la meilleure qualité d'image sur votre TV

De nombreux utilisateurs branchent leurs câbles HDMI sans faire attention à leur signalétique.

C'est un geste que vous avez sûrement déjà effectué par le passé. Vous achetez une nouvelle box TV ou une console de jeu, vous la sortez de son carton et désirez la brancher à votre télévision pour en profiter rapidement. Il y a alors de fortes chances que vous branchiez directement le câble HDMI de votre nouvel objet vers votre TV, sans même vous poser davantage de questions.

En appliquant ce geste sans y réfléchir davantage, vous faites une grosse erreur ! En effet, tous les câbles HDMI ne se valent pas et utiliser le mauvais pourrait grandement vous décevoir.

Il faut dire que le HDMI a bien évolué depuis sa première version. Pensé pour remplacer les vieillissants connecteurs VGA, les câbles et ports HDMI permettent de bénéficier de meilleures performances globales, notamment si vous recherchez la meilleure qualité d'image pour votre télévision.

Il existe plusieurs normes HDMI. La plus récente, la HDMI 2.1, a été validée en 2017 et concerne surtout les appareils récents et capables de disposer des meilleurs affichages. Si vous comptez acheter un câble HDMI en 2026, il est fortement recommandé d'opter pour le 2.1. Ce dernier offre les meilleures performances, mais se paye également le luxe d'être rétro-compatible avec les anciens ports.

Le HDMI 2.1 permet de disposer de débits allant jusqu'à 48 Mbit/s et de définitions pouvant monter jusqu'à 10k ou 8k à 60 FPS. Une définition et fluidité supérieure à son prédécesseur, le HDMI 2.0, qui ne peut monter que jusqu'en 4K à 60 FPS. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Le HDMI 2.0 reste tout de même excellent si vous disposez d'une télévision haut de gamme.