Voici l'appareil que vous devez absolument débrancher de votre cuisine avant d'aller vous coucher, attention aux risques d'incendie !

S'il est généralement préconisé de débrancher les appareils non utilisés, l'un d'eux présente plus de risques que les autres.

Nos maisons regorgent d'appareils électroménager. Qu'il s'agisse d'un four, d'un lave-linge ou d'un réfrigérateur, il existe de multiples objets pensés pour nous faciliter la vie du quotidien. Pour autant, tous ces objets ne sont pas inoffensifs ou sans conséquence sur nos factures d'électricité. Vous avez sûrement déjà lu par le passé qu'il est vivement recommandé de débrancher les appareils qui ne sont pas utilisés. Les objets électroniques et/ou ménager ont effectivement tendance à consommer de l'électricité, même lorsque vous ne les utilisez pas. Ce phénomène appelé "charge fantôme" peut rapidement peser sur votre consommation.

Mais il y a un autre facteur plus important et dangereux que la charge fantôme lorsque vous laissez vos appareils branchés en permanence. En effet, certains d'entre-eux peuvent continuer à fonctionner même lorsque vous ne les sollicitez pas vous-mêmes. C'est pourquoi on recommande généralement de débrancher ces objets du quotidien lorsqu'ils ne sont pas utilisés. L'un d'eux est d'autant plus visé que certains dysfonctionnements peuvent déclencher un départ de feu dans votre cuisine !

Vous l'aurez certainement deviné, il s'agit d'un objet capable de produire de la chaleur. Si le four ou le micro-ondes peuvent être suspectés, il ne sont pas les plus dangereux (mais on recommande tout de même de les débrancher lorsqu'ils ne sont pas utilisés). L'appareil que vous devriez toujours débrancher est le grille-pain.

Un grille-pain est généralement composé de petites résistances électriques qui lui permettent de faire grimper la température pour griller vos tartines. Si cet objet s'avère assez pratique, il peut également devenir un risque pour votre sécurité à cause de plusieurs éléments.

Tout d'abord, la saleté présente à l'intérieur du grille-pain. Qu'il s'agisse de poussières ou de miettes de pain qui s'accumulent, il est recommandé de nettoyer régulièrement l'intérieur de l'appareil. Toujours du côté de l'entretien, veillez à ne pas endommager la machine au risque de créer d'éventuels dysfonctionnements des résistances.

Ce sont justement ces résistances qui présentent un potentiel risque d'incendie. Suite à un dysfonctionnement, ces dernières peuvent continuer de fonctionner lorsque le grille-pain est toujours branché, mais non allumé. Cela peut tout aussi bien être dû à de l'usure qu'à une chute ou un endommagement de l'appareil. Les résistances vont alors continuer de chauffer sans que vous ne vous en rendiez compte et peuvent finir par déclencher un incendie.

Afin d'éviter ce genre de désagréments, plusieurs techniques sont recommandées. Tout d'abord, veillez bien à débrancher votre grille-pain lorsque vous ne l'utilisez pas. Comme évoqué précédemment, il convient également de nettoyer votre appareil de temps en temps et de ne pas le surcharger. Enfin, tâchez de garder le grille-pain à l'écart d'une source d'eau ou d'enfants à proximité qui pourraient déclencher un accident.