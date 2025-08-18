"Un traqueur inconnu pistant votre position a été détecté" : cet objet peut vous espionner, voici comment le repérer

Cette notification peut apparaître sur votre smartphone et ne doit pas être prise à la légère.

Il s'agit d'une des dernières inventions à la mode d'Apple : les traqueurs sont de tout petits objets que l'on peut désormais retrouver chez plein de constructeurs différents. Qu'il s'agisse de marques emblématiques comme Samsung, Apple ou Motorola, mais également de marques moins reconnues comme Chipolo ou Peeblebee, le marché des traqueurs est en pleine effervescence.

Il faut dire que ces petits objets peuvent s'avérer très pratiques pour retrouver certains objets perdus comme des clefs, un sac à main ou même une valise égarée à l'aéroport. Certains parents en mettent même dans les vêtements de leurs enfants, et des propriétaires de chiens dans leur collier !

Malheureusement, leur usage principal est déjà détourné à de mauvaises fins. Plusieurs personnes (et généralement des femmes) ont eu la mauvaise surprise de trouver un traqueur dans leurs affaires ou dans leurs poches, et ce, afin de pister leurs déplacements. Il existe cependant une solution intégrée à votre smartphone pour vous protéger de cette situation.

Imaginez un peu la panique : vous rentrez chez vous après une longue journée ou soirée et d'un coup, vous recevez une notification sur votre smartphone : "Un traqueur inconnu pistant votre position a été détecté. Son propriétaire peut voir votre localisation". C'est ainsi que votre téléphone peut désormais vous protéger contre les traqueurs qui vous pistent à votre insu, mais encore faut-il disposer de cette option et l'activer dans les paramètres de votre mobile.

Si vous utilisez un smartphone Android, une option bien cachée pour vous aider à détecter les traqueurs non désirés. Sur notre téléphone Google Pixel, cette fonction se trouve dans les paramètres > sécurité et urgence > alertes de traceur inconnu. Si votre téléphone ne dispose pas d'une telle option, il est toujours possible de télécharger une application officielle d'Apple baptisée "Apple Détection de traqueurs" et qui vous permettra de faire une recherche manuelle pour vous assurer qu'aucun Airtag ne voyage avec vous.

Sur iPhone, la méthode est bien plus simple. Le téléphone d'Apple détecte automatiquement la présence d'un Airtag étranger si ce dernier ne vous appartient pas et suit votre position pendant plusieurs minutes. Si cette situation se produit, et que votre iPhone dispose d'une version récente d'iOS, il vous suffira d'utiliser l'application "localiser" ou simplement de recevoir une notification vous avertissant de la présence du dit traqueur.

Dans le cas où un traqueur est bel et bien en train de vous pister, le mieux à faire rester de retirer sa pile afin de l'éteindre complètement. N'hésitez pas à consulter les autorités locales si vous estimez que le propriétaire du traqueur a déjà accès à la localisation de votre domicile.