Si vous avez une prise TV dans votre chambre, vous avez un trésor chez vous : voici comment la transformer en réseau haut débit

Ce câble peut être utilisé pour bénéficier d'une autre connexion.

Pour qui désire équiper son domicile d'une excellente connexion internet, la solution qui vient rapidement en tête est l'installation de câbles Ethernet. Ces derniers peuvent fournir des vitesses de connexion très satisfaisantes une fois raccordés à votre box et vos autres appareils.

Hélas, l'installation de câbles Ethernet est une opération parfois longue, coûteuse et compliquée à mettre en place. C'est pourquoi de nombreux internautes privilégient plutôt le Wi-Fi qui s'avère plus pratique, mais moins performant ou se rabattent sur des répéteurs filaires ou Wi-Fi pour amener Internet dans les moindres recoins de leur logement.

Mais saviez-vous que le câble d'une télévision pouvait également vous fournir un accès à internet ? Il y a même de fortes chances que vous disposiez déjà de tout l'équipement nécessaire à l'opération.

De nombreux domiciles sont équipés avec une installation qui fait passer le signal de la TNT vers les autres pièces de la maison. C'est là dessus que repose toute l'astuce puisqu'elle tire partie de ces vieux câbles appelés coaxiaux pour profiter d'un accès à internet.

© Comtrend

Pour réaliser cette astuce, il convient de se munir d'un adaptateur coaxiaux/Ethernet qui va se charger de faire parcourir le signal depuis la prise TV jusqu'à votre ordinateur. Ces adaptateurs sont semblables à un petit boitier. La méthode consiste à brancher l'adaptateur sur la prise murale de votre câble TV, puis de le connecter à votre routeur avec un câble Ethernet. La même opération devra être réalisée à l'autre bout, dans la pièce où vous désirez profiter d'un réseau internet. Le petit schéma ci-dessus, réalisé par le site Comtrend, permet de mieux comprendre la procédure.

Cette installation ne demande quasiment aucune configuration de votre part. Il suffit de brancher les adaptateurs aux bons endroits pour qu'ils se synchronisent de façon automatique. Il est possible de trouver ce genre d'adaptateurs assez facilement sur le net et leur efficacité dépend principalement de leur vitesse de connexion (beaucoup sont limités à 100 Mo/s, mais cela est suffisant pour un usage quotidien).

A qui peut profiter ce type d'installation ? Principalement aux foyers qui ne disposent pas d'une très bonne vitesse de connexion et qui cherchent différents moyens, parfois très onéreux, d'améliorer cela. Il est donc plutôt recommandé de regarder au préalable si vous ne disposez pas d'une prise de câble TV que vous pourriez exploiter pour corriger vos soucis de connexion.