Votre connexion internet est lente ? Ce petit détail sur votre box pourrait bien être le coupable et faire toute la différence

Le meilleur des équipements ne sert à rien si on ne parvient pas à s'en servir correctement.

Vous avez récemment souscrit à une offre de box internet fibre ultra rapide avec du Wi-Fi 6, 6e ou 7. Vous rentrez chez vous et branchez le tout pour constater l'effroyable : votre vitesse de connexion n'est pas au niveau. Inutile de contacter directement le service client de votre opérateur ou de réinitialiser l'ensemble de vos appareils. Il se pourrait bien que le véritable coupable se trouve sous votre nez, à votre domicile. Il est même probable que ce soit vous qui l'ayez mis sur le chemin de votre box, sans savoir qu'il allait tout gâcher !

Si une box internet peut s'avérer extrêmement performante, il faut tout de même s'assurer de bien la raccorder correctement au réseau. Un bon choix de fils et câbles est presque aussi important que celui de votre box et toutes les catégories ne se valent pas. C'est pourquoi il est conseillé d'inspecter plus en profondeur les câbles que vous utilisez pour exploiter au mieux les performances de votre nouvel équipement.

Beaucoup de connaisseurs pensent qu'acheter un câble Ethernet (ou RJ45) dit de "catégorie 6" et le raccorder à sa box internet suffit pour bénéficier d'une excellente connexion. C'est partiellement vrai, mais tous les câbles de "cat 6" ne sont pas au meilleur niveau ! Le marquage sur la gaine en plastique de votre câble est une simple promesse, mais la différence de débit entre deux câbles avec la même nomenclature peut être très grande.

L'explication serait un peu longue et technique. Très grossièrement, il faut savoir que par le passé, certains câbles Ethernet n'étaient branchés que sur 4 des 8 fils de cuivre contenus en leur sein. A l'intérieur de votre câble, vous devriez observez plusieurs fils de cuivre organisés par couleur et parfois torsadés par paires. Cette disposition n'est pas seulement esthétique : elle permet d'annuler certaines interférences. Si ces torsades ne sont pas bien respectées, votre connexion peut vite devenir instable ou décevante.

Pour vous assurer de la fiabilité de vos câbles, branchez un ordinateur en Ethernet et comparez le débit de Speedtest avec un autre ordinateur, dont vous savez que les câbles sont bons. Si les résultats diffèrent, il y a des chances que les fils en cuivre à l'intérieur du câble Ethernet suspect ne soient pas bons. Vous pouvez également jeter un coup d'oeil à l'intérieur du câble si ce dernier dispose de bouts transparents et constater les couleurs des fils de cuivre. Si seulement 4 des 8 fils sont colorés alors vous avez trouvé votre coupable.

Un dernier petit indice : si votre câble dispose de la mention "Cat 5" (et non "5e") alors il y a de fortes chances que ses performances soient limitées, à moins que sa conception ait été parfaitement réalisée. Il est plutôt conseillé d'opter pour des câbles Ethernet de "Cat 5e" ou "Cat 6" de nos jours. Vous pouvez même vous acquitter de quelques euros pour aller sur Amazon et faire l'acquisition d'un testeur de câble Ethernet pour être rapidement fixé.