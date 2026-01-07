Visa met en garde : cette erreur très courante lors d'un achat en ligne coûte 147 euros en moyenne aux victimes

Les soldes d'hiver débutent, mais s'accompagnent également d'une recrudescence d'arnaques en ligne.

Les soldes d'hiver sont officiellement lancées depuis ce mercredi 7 janvier. Partout à travers la France, des commerçants affichent désormais de multiples prix barrés et autres offres de promotion. Les soldes séduisent toujours bon nombre de consommateurs, mais également de personnes malintentionnées qui profitent de l'événement pour délivrer de nouvelles arnaques susceptibles de vider des comptes en banque.

C'est pourquoi l'entreprise américaine VISA tire la sonnette d'alarme. Les soldes sont généralement un moment propice à l'expansion d'arnaques en ligne et une étude inédite de la firme dévoile qu'une simple petite erreur peut coûter cher.

L'étude disponible sur le site officiel de VISA est sans appel : le préjudice moyen pour les arnaques en ligne lors des soldes est estimé à 147 euros. Une sacrée somme qui vient amputer une bonne partie des dépenses prévues pour profiter des soldes et qui se retrouve le plus souvent dans la poche d'arnaqueurs en ligne.

Pour soutirer une telle somme, les pirates usent et abusent d'une nouvelle technique basée (devinez quoi ?) sur l'intelligence artificielle. L'IA permet à ces hackers de multiplier de fausses offres promotionnelles avec des prix bien trop beaux pour être vrais et des images de présentation entièrement fausses. Ainsi, vous pensez réaliser une bonne affaire, mais vous envoyez directement votre argent sur le compte des escrocs.

Ce phénomène n'est plus marginal. L'étude de VISA indique que les arnaques en ligne réalisées avec de l'IA pèsent désormais près d'un demi million d'euros. Selon Visa, près d'un Français sur deux a déjà cru dur comme fer à l'existence d'un contenu qui n'était en réalité qu'un pur leurre généré par intelligence artificielle.

Le piège commence malheureusement bien avant le paiement puisque près de 40% des sondés indiquent ne pas lire au-delà du titre du produit et de la promotion proposée avant de cliquer sur une offre. Ces fausses promotions sont d'autant dangereuses qu'elles passent parfois par des liens sécurisés avec le petit cadenas dans leur URL.

La méfiance reste cependant toujours la meilleure des défenses. En cas de doute, n'hésitez pas à vous tourner vers des forums spécialisés, groupes, réseaux sociaux ou même votre cercle d'amis pour avoir leurs avis sur l'authenticité d'une offre. N'hésitez pas non plus à vérifier le site officiel de la marque du produit pour vous assurer que ce dernier existe bel et bien.