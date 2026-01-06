Plus besoin de gratter son pare-brise : voici comment garer sa voiture quand il gèle

Cette astuce méconnue permet de dégeler le pare-brise des voitures sans effort ou presque.

Le froid s'est invité avec la nouvelle année. De nombreux départements ont été classés en vigilance neige et verglas par Météo-France en ce début de semaine, avec le plus souvent des températures bien en dessous de 0 et parfois des ressentis proches des -10 degrés. Cette vague de froid n'est pas sans conséquence pour les automobilistes qui doivent, pour la plupart, s'armer de patience avant de démarrer leur véhicule le matin. De patience et de courage, car il en faut pour gratter son pare-brise quand celui-ci est recouvert d'une épaisse couche de gel. Heureux sont ceux qui peuvent garer leur voiture au chaud ou bénéficier de l'option pare-brise chauffant. Pour tous les autres, il existe heureusement quelques astuces pour se faciliter la tâche.

Notamment une toute simple mais ignorée du plus grand nombre. Cette fois, pas besoin de bâche ou de carton pour recouvrir le pare-brise de votre véhicule, ni de spray ou d'alcool à pulvériser dessus pour faire fondre le givre. Il est possible de faire disparaître le gel de façon naturelle. Comment ? Tout simplement en faisant attention à la façon dont on gare son véhicule le soir. La position de votre voiture lors des nuits glaciales peut vous éviter d'avoir à gratter le pare-brise le lendemain matin. Il suffit pour cela de se garer de façon à ce que l'avant de votre voiture pointe vers l'est.

Pourquoi vers l'est ? Parce que le soleil se lève dans cette direction, et même en hiver ses premiers rayons dégagent de la lumière infrarouge. Quand ils frappent directement le pare-brise gelé de votre auto, ils peuvent augmenter sa température de plusieurs degrés en quelques minutes. Le givre va ainsi se ramollir voire fondre partiellement, ce qui rend la corvée matinale du grattage beaucoup moins pénible. Il peut même arriver que votre pare-brise soit totalement dégivré, alors que les vitres latérales, orientées différemment, soient encore totalement gelées.