OpenAI lance une enceinte nouvelle génération dopée à l'intelligence artificielle

Cette année, Open AI s'est lancé dans la commercialisation d'appareils physiques. Son premier produit est une enceinte connectée et augmentée qui intègrerait ChatGPT.

Alors que la firme américaine, leader en intelligence artificielle, a été visée en ce début de mois par Apple pour vol de secrets industriels sur de futurs produits, elle prépare la sortie de son premier appareil physique sur le marché international. L'entreprise lance, contre toute attente, une enceinte connectée, destinée à rythmer le quotidien des foyers. S'apprêtant à entrer en bourse, elle affiche clairement vouloir rivaliser avec la firme de Cupertino avec ce produit qui présente néanmoins des fonctionnalités différentes.

Les fonctionnalités folles de l'enceinte connectée d'Open AI

Ce n'est plus un secret, Open AI prépare une enceinte connectée en collaboration avec io Products, une start-up cofondée par Jony Ive, le designer de l'iPhone, puis rachetée par OpenAI en 2025. L'ancienne responsable du design industriel d'Apple, Evans Hankey, piloterait également la conception de l'enceinte, selon Clubic.

L'enceinte d'OpenAI devrait naturellement intégrer ChatGPT et une version avancée de GPT-Live. Pourvu d'un écran, il serait capable de remplir des fonctionnalités communes comme contrôler les équipements domestiques, diffuser de la musique, ou encore analyser son environnement à l'aide d'une caméra. Sa batterie, rechargeable, lui permettrait, comme souligne Clubic, de le déplacer dans la maison.

Une enceinte présentée comme un compagnon de vie

Ce qui distinguerait l'enceinte d'OpenAI des autres serait sa "personnalité" et sa capacité à entretenir des liens avec les êtres humains. Elle intègrerait des éléments mécaniques mobiles autonomes, lui accordant une apparence vivante lors de ses interactions. L'intégration de ChatGPT lui permet bien évidemment d'accéder à diverses données personnelles afin de mieux comprendre l'utilisateur, personnaliser ses réponses et devenir de plus en plus proactive.

Quand sera-t-elle officiellement annoncée puis commercialisée ?

Les dates restent pour l'instant indéterminées. Mais selon Bloomberg, OpenAI devrait annoncer son produit dès cette année et prévoir une commercialisation pour 2027. Pourtant, comme le souligne Frandroid, la plainte d'Apple pourrait venir bousculer ce calendrier. Cinq autres produits seraient également en voie de développement chez OpenAI, dont un qui viendrait remplacer le smartphone classique.