Huawei Watch Fit 4 Pro : la firme s'attaque à Apple avec sa nouvelle montre connectée

Avec un design très inspiré et de belles caractéristiques, la nouvelle Huawei Watch Fit 4 Pro s'impose comme une forte concurrente à l'Apple Watch Ultra.

Vous avez toujours rêvé d'acquérir une Apple Watch Ultra sans en avoir le budget ? Huawei a peut-être réalisé votre souhait en dévoilant sa nouvelle montre connectée. Les Watch Fit 4 et 4 Pro reprennent le design de l'excellente Watch Fit 3 tout en y ajoutant quelques fonctionnalités ainsi qu'une nouvelle couronne.

Ces nouvelles montres connectées sont compatibles Android/iOS et disponibles à partir de 279 euros (version Pro) ou 169 euros (Watch Fit 4 classique) sur le site de Huawei et partenaires de vente.

La Huawei Watch Fit 4 Pro © Huawei

Disponible en trois coloris (noir, vert, bleu), la Huawei Watch Fit 4 Pro propose différents types de bracelets avec plusieurs matériaux comme le nylon ou le plastique Fluoroélastomère. La Watch Fit 4 classique dispose, quant à elle, de quatre coloris (noir, gris, violet et blanc).

Comparé à la précédente Watch Fit 3 sortie en 2024, cette nouvelle version perd un peu en gabarit avec un boitier mesurant 9,3 mm et un petit poids de seulement 30,4 grammes pour la Fit 4 Pro et 9,5 mm/27 grammes pour la Fit 4 classique. Deux boutons sont disponibles dont l'un est pourvu d'une couronne rotative pour plus de précisions lors de la navigation.

Côté écran, la Watch Fit 4 Pro propose une dalle AMOLED de 1,82 pouce avec un pic de luminosité pouvant monter jusqu'à 3000 nits. Il s'agit de l'un des écrans les plus lumineux parmi les montres et objets portables de la firme. La Watch Fit 4 classique monte jusqu'à 2000 nits.

Huawei met l'accent sur son nouveau système de tracking de position. Ce dernier serait, en moyenne, 56% plus précis par rapport à la Watch Fit 3 de l'an dernier et capable de rivaliser avec certaines des dernières Apple Watch pendant vos trajets. La firme indique également que les Watch Fit 4 et 4 Pro sont compatibles avec les paiements par NFC.

La Huawei Watch Fit 4 en coloris violet © Huawei

Un petit mot sur l'autonomie : les Huawei Watch Fit 4 et 4 Pro sont annoncées avec 7 jours d'utilisation classique et 10 jours d'utilisation maximum en ne sollicitant pas trop la montre. Un score honorable, mais qui dépendra évidemment de vos habitudes d'utilisation. Côté recharge, comptez environ 1h pour recharger entièrement la version Pro et 75 minutes pour la FIT 4 classique.