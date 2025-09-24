Prise en main des Nothing Ear (3) : les écouteurs qui misent (trop) sur leur micro

Nothing innove une fois de plus en mettant l'accent sur les microphones de ces nouveaux écouteurs. Toutefois, notre prise en main ne nous a pas convaincus.

Seulement quelques mois après le lancement de son Phone (3) et de son Headphone (1), l'entreprise londonienne Nothing revient à ses premiers amours en dévoilant les Ear (3). Grands successeurs des Ear (2) et Ear, ces nouveaux écouteurs mettent l'accent sur un nouveau design et des microphones améliorés pour s'imposer et justifier une petite hausse de tarif. Nous avons pu les prendre en main pour vous livrer notre aperçu sur ces derniers.

Note de la rédaction : cette prise en main a été intégralement réalisée à partir d'un exemplaire envoyé par le constructeur.

Les Nothing Ear... De métal !

Un produit Nothing n'en serait pas vraiment un s'il ne bénéficiait pas d'un design original. Nothing revoit quelque peu sa copie avec les nouveaux Ear (3) dont le boitier subit quelques petites améliorations. La base est désormais pourvue d'une finition métallique du plus bel effet qui donne un bien meilleur sentiment de solidité par rapport à l'ancien plastique que l'on retrouvait depuis plusieurs années. Cette finition fait clairement plus "premium" que les anciennes générations d'écouteurs de la marque et il s'agit d'un très bon point.

Toujours sur le boitier, Nothing a désormais ajouté un petit trou permettant de fixer une dragonne pour attacher les écouteurs à votre sac ou votre pantalon. Une demande de la communauté selon la marque et qui s'avère bien plus difficile à réaliser qu'on ne le pense ! Enfin, un nouveau bouton fait son apparition avec la mention "TALK" inscrite et une LED placée juste à côté, mais nous reviendrons dessus plus tard.

Le boitier des Nothing Ear (3) est bien pensé et semble solide. © Linternaute / Julian Madiot

Du côté des écouteurs eux-mêmes, un petit redesign est également à souligner. Les tiges disposent également d'un nouveau revêtement aux finitions métallisées qui laissent apparaitre moins de transparence, mais qui seraient meilleures pour la transmission du signal et la résistance aux interférences.

Un son qui en fait souvent trop

Nothing a une longue histoire avec les produits audio. La marque a notamment marqué un grand coup il y a quelques mois avec son premier casque audio, le Headphone (1), que nous avions testé et adoré à sa sortie.

Nos attentes concernant l'audio des Ear (3) étaient donc grandes, et c'est pourquoi nous sommes d'autant déçus. Si les performances globales des derniers écouteurs de Nothing restent correctes, le son semble trop souvent artificiel et en faire "trop". Les basses sont notamment trop lourdes ce qui en fait un résultat souvent percutant, mais qui peut rapidement fatiguer sur de longues sessions d'écoute.

Ce constat se ressent d'autant plus sur le haut-medium. Certaines voix ou instruments comme la guitare ou les notes de piano peuvent rapidement devenir artificiels à l'écoute. Il sera toujours possible de passer par l'égalisateur intégré à l'application officielle de Nothing pour corriger le tout, mais il s'agira souvent de cas-par-cas en fonction de la musique écoutée. Dommage.

Un microphone si bien pensé, mais un peu niche

La grosse nouveauté des Nothing Ear (3) tient dans la fonctionnalité "Super mic". Ce petit bouton placé sur le boitier des écouteurs permet de se servir de ce dernier comme d'un micro. Là où les microphones des écouteurs accusent souvent des faiblesses de par leur position éloignée de la bouche, le boitier peut être directement pointé face à notre visage pour une meilleure restitution sonore. Pensez à ce boitier comme s'il s'agissait d'un mini micro intégré.

Cet espèce de "kit mains-libres" est intelligent et plutôt efficace puisqu'il permet de profiter d'un bien meilleur microphone lors des appels. Dommage que ce dernier ne soit pas davantage paramétrable sur des smartphones autres que ceux de Nothing et que l'on ne puisse choisir quelle application lancer avec. Sur notre Samsung Galaxy Z Fold 7 par exemple, l'utilisation du bouton "Super mic" lance Bixby alors que nous aurions préféré profiter de l'IA Google Gemini.

Le bouton "Super mic" est pratique, mais pensez à retirer les écouteurs du boitier pour pouvoir l'utiliser. © Linternaute / Julian Madiot

Une réduction de bruit correcte pour un mode transparence pas au niveau

Selon les informations officielles de Nothing, les Ear (3) sont capables d'isoler des bruits ambiants jusqu'à 45 db. Une donnée déjà démentie par plusieurs autres médias dotés des outils nécessaires à de telles mesures. A l'usage, la réduction de bruit active des Ear (3) s'avère plutôt bonne en isolant les sons du quotidien comme le trafic routier ou les discussions environnantes. Les bruits les plus sourds comme une alarme de métro restent cependant toujours audibles.

La vraie déception vient toujours du mode transparence qui, s'il s'avère suffisant pour discuter avec quelqu'un en face à face, s'avère insuffisant pour peu que plusieurs personnes soient présentes ou à distance.

Une autonomie qui va dépendre de vos usages

Nothing annonce que ses Ear (3) disposent d'une autonomie moyenne de 5h30 avec la réduction de bruit activée et de 10h lorsque les écouteurs sont utilisés sans ANC. Un écart que nous avons pu vérifier pendant nos semaines de test puisque les Ear (3) auront tenu un peu plus de 5h38 avec ANC activée contre 10h21 sans la réduction de bruit active.

Un score plutôt moyen donc mais qui choque de par l'écart entre l'utilisation de l'ANC ou non. Le boitier permet, quant à lui, de proposer entre 2 à 3 cycles complets de charge.

L'autonomie des Ear (3) va grandement varier selon votre utilisation de l'ANC. © Linternaute / Julian Madiot

Notre conclusion à la prise en main des Nothing Ear (3)

Qu'il est triste de constater que Nothing loupe le coche pour ses écouteurs les plus ambitieux à ce jour. Proposés à un tarif plus premium (179 euros), les Ear (3) ne manquent pas d'innovation. La fonctionnalité "Super mic" est une bonne idée tout comme les nouvelles finitions métallisées.

Hélas, les performances audio des écouteurs s'avèrent moyennes à force de vouloir en faire "too much". Un petit comble lorsque l'on parle d'un produit audio. L'autonomie est également moyenne tandis que le mode transparence gagnerait encore à être amélioré.