Test des AirPods Pro 3 : toujours plus proche de la perfection

Alors que nous pensions que les AirPods Pro 2 ne pouvaient pas être meilleurs, Apple nous a donné tort.

Apple domine le marché des écouteurs sans-fil depuis la sortie de ses célèbres AirPods, et notamment ses AirPods Pro. Ce produit, qui n'est clairement pas le moins onéreux de la marque, a rapidement fait ses marques et arrivé l'âge de la maturité avec sa deuxième génération sortie en 2022.

Trois ans plus tard, Apple annonce les AirPods Pro 3. La promesse est alléchante : meilleure réduction de bruit, capteur de fréquence cardiaque, traduction en temps réel... Dans les faits, nous nous sommes surtout demandés si cette nouvelle génération était vraiment nécessaire et s'il ne s'agissait pas qu'une tentative d'Apple de nous faire repasser à la caisse... Dieu que nous avions tort.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par le constructeur. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant publication.

Le récap de notre test des AirPods Pro 3 Un design plus agréable au quotidien et IP57

plus agréable au quotidien et IP57 De performances sonores perfectionnées

perfectionnées La réduction de bruit est l'une, si ce n'est la meilleure au monde Une autonomie en baisse sur le boitier

sur le boitier Les micros ont encore besoin de quelques améliorations

Un design légèrement revu et amélioré

Le boitier des AirPods Pro 3 n'évolue pas beaucoup en apparence. Exit le bouton d'appareillage qui était situé au dos, il faut désormais compter sur un contrôle tactile à l'image des derniers AirPods 4. Un changement qui ne devrait pas du tout inquiéter les utilisateurs d'iPhone ou de MacBook tant la synchronisation se fait toujours aussi facilement. Ce changement permet cependant au boitier des AirPods Pro 3 de bénéficier d'une protection IP57 contre la poussière, la transpiration et l'eau (contre IP54 pour les Pro 2)

Les AirPods Pro 3 disposent d'un design un poil réajusté par rapport à leurs prédécesseurs. Les embouts sont désormais un peu plus excentrés afin de mieux être insérés dans vos oreilles. Une disposition que l'on trouve également plus agréable à porter et qui semble bien tenir au quotidien et lors des séances de sport.

Le format des AirPods Pro 3 diffère quelque peu de leurs prédécesseurs. © Linternaute / Julian Madiot

Côté accessoires, il ne faut hélas plus compter sur le câble USB-C de charge qui était auparavant inclus dans les boites des AirPods depuis les AirPods 4. Apple propose tout de même quatre tailles d'embouts pour cette troisième génération estampillée "Pro" afin de convenir à tous.

Au quotidien, le port des AirPods Pro 3 est toujours agréable pour qui supporte bien les écouteurs intra-auriculaires. Nous préférons toujours la forme des AirPods 4 (dont la réduction de bruit nous étonne toujours aujourd'hui), mais cette dernière ne parviendra jamais à égaler les performances de ces AirPods Pro 3 en matière d'isolation du son.

Des performances améliorées

Bien que les AirPods Pro 3 disposent toujours d'une puce H2, Apple met en avant une "nouvelle architecture acoustique" sur son site officiel. Une donnée que nous avons pu vérifier en testant ces AirPods Pro 3 pendant un peu plus d'une semaine.

Les AirPods Pro 3 font preuve d'un champ sonore très large. Aussi bons dans la restitution des aigus que des médiums, ces nouveaux écouteurs bénéficient de basses améliorées par rapport à la seconde génération sortie en 2022.

Ecouter de la musique avec les AirPods Pro 3 est un véritable petit plaisir auditif et ces derniers ne plient pas sur un domaine particulier : les instruments aigus, les basses ou les voix sont bien tous bien restitués et chaque élément d'un morceau est parfaitement audible et identifiable.

Le son des AirPods Pro 3 est excellent, mais est-ce une surprise ? © Linternaute / Julian Madiot

Les AirPods Pro 3 disposent également de deux nouveautés : un capteur de fréquence cardiaque ainsi qu'une traduction en temps réel. Oublions tout de suite cette dernière fonctionnalité qui n'est malheureusement pas disponible en Europe à l'heure actuelle.

La captation de fréquence cardiaque s'avère, quant à elle, très juste si l'on en croit les mesures effectuées ici-et-là par des experts sur le net. Elle n'est pas à retrouver dans un endroit particulier de votre iPhone, mais va s'ajouter aux mesures de votre Apple Watch pour affiner les résultats. Dans le cas où vous ne disposez pas d'une montre connectée, les AirPods Pro 3 vont remplacer cette dernière en délivrant des mesures de fréquence cardiaque quasi identiques.

Une réduction de bruit bluffante

L'une des promesses d'Apple concernant les AirPods Pro 3 est une réduction de bruit "jusqu'à 2x supérieure à celle des AirPods Pro 2." Une déclaration osée quand on sait que l'ANC des AirPods Pro 2 était déjà excellente et considérée comme une référence dans le domaine.

Sans aller jusqu'à affirmer que la réduction de bruit des AirPods Pro 3 est deux fois supérieure à celle de leurs prédécesseurs, nous devons admettre qu'elle reste bluffante. Nous avons passé un trajet de RER entier à côté d'une personne au téléphone sans jamais nous rendre compte qu'elle parlait de vive voix et avec le haut parleur de son appareil activé pendant notre trajet. En réalité, si nous n'avions pas regardé notre voisine, nous n'aurions jamais su qu'elle était à côté ou passait un appel. L'ANC des AirPods Pro 3 est donc réellement bluffant et rares sont les bruits ambiants qui passent à travers. Si vous cherchez des écouteurs pouvant vous isoler du monde extérieur, les derniers écouteurs d'Apple sont clairement d'excellents candidats.

La mode transparence a également reçu quelques améliorations. Là où les voix entendues avec les AirPods Pro 2 pouvaient sembler très artificielles, celles reçues par les AirPods Pro 3 s'avèrent plus naturelles. Le mode transparence fonctionne toujours mieux si vous faites face à votre interlocuteur et on ressent que certaines améliorations restent possibles, mais Apple semble être sur la bonne voie.

Le mode transparence des AirPods Pro 3 est bon, mais peut encore s'améliorer. © Linternaute / Julian Madiot

Une légère amélioration des micros

S'il y a bien un point sur lequel les AirPods ne sont pas une référence, ce sont leurs microphones. Prendre des appels ou réaliser des notes vocales avec le micro des AirPods (4 ou Pro 2) a toujours été une garantie d'une voix de qualité moindre. Cette faiblesse est telle qu'elle force souvent les possesseurs d'AirPods à ranger leurs écouteurs au moment de passer un appel.

Heureusement, les micros des AirPods Pro 3 sont quelque peu améliorés. Si vous ne bénéficierez pas d'une qualité de micro en studio, ces améliorations restent tout de même notables et pourront parfaitement convenir pour peu que vous soyez dans un environnement calme. Dans la rue et proche de multiples personnes, il ne faudra hélas pas trop compter sur les micros des AirPods Pro 3 pour isoler les sons ambiants.

Une autonomie en baisse ?

Les AirPods Pro 3 peuvent tenir 8h d'écoute sur une seule charge (avec l'ANC activé). Sur le papier, cela est une belle hausse par rapport aux 6h des AirPods Pro 2.

Hélas, le boitier des AirPods Pro 3 dispose d'une autonomie très en baisse par rapport à celui de leurs prédécesseurs : 24h d'autonomie pour le boitier des AirPods Pro 3 contre 30h pour les AirPods Pro 2 ! Vous pourrez donc profiter plus longtemps des Pro 3 sur une seule utilisation, mais moins sur du long terme. Un peu dommage.

Notre conclusion au test des AirPods Pro 3

Quelle petite révélation que ces AirPods Pro 3 ! Alors que nous pensions qu'Apple pouvait difficilement faire mieux que leurs précédents écouteurs haut de gamme, la firme nous donne tort sur plusieurs aspects. Meilleur son, meilleure réduction de bruit, meilleur design... Le tableau serait presque parfait sans la petite baisse d'autonomie et la qualité des microphones qui peut toujours être améliorée dans une version future.