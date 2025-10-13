AirPods : Apple travaille déjà sur la nouvelle génération

A peine les derniers AirPods Pro 3 sortis, Apple plancherait déjà sur de grosses améliorations pour la suite.

Les AirPods Pro 3 ont beau avoir été un succès critique pour Apple, cela ne signifie pas que la firme compte se reposer sur ses lauriers. Selon le toujours très informé Mark Gurman du site Bloomberg, Apple serait déjà au travail sur la nouvelle génération de puces qui seraient intégrées à ses prochains écouteurs.

Cela fait maintenant plusieurs années qu'Apple se repose sur la puce H2 pour ses écouteurs sans-fil. On retrouve notamment cette puce dans les AirPods Pro 2, les Pro 3 et les AirPods 4 avec et sans ANC. Bien que très performante, la puce H2 a donc déjà quelques années au compteur.

Selon les précisions de Gurman, Apple serait donc en train de préparer une puce H3 avec deux idées d'améliorations en tête : une meilleure qualité audio et une réduction du "lag" que les écouteurs peuvent ressentir en lançant de la musique ou un jeu vidéo. Il faudra cependant s'armer de patience puisque nous ne disposons d'aucune rumeur fiable ou potentielle fenêtre de sortie pour des AirPods 5 ou des AirPods Pro 4.

Pour l'heure, il serait plus probable qu'Apple planche sur une version revisitée et améliorée de ses écouteurs déjà disponibles. La firme pourrait-elle proposer des "AirPods 4 avec puce H3" d'ici les prochaines années ?