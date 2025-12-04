Que signifie la couleur d'un port USB et pourquoi une couleur est souvent à éviter ?

Si vous avez l'habitude de brancher vos appareils USB sans trop faire attention, vous devriez d'abord observer la couleur de votre port.

Les ports USB sont partout aujourd'hui. Pratiques pour recharger des appareils comme nos smartphones ou en appairer d'autres comme des manettes de jeux, ces ports sont très pratiques et faciles à utiliser. Du moins en apparence. Récemment, nous vous expliquions notamment que les couleurs présents sur vos ports USB avaient une signification bien particulière.

Si beaucoup d'utilisateurs pensent encore qu'il suffit de brancher une clé USB pour que tout fonctionne parfaitement, il convient de savoir que certains ports, comme les ports USB colorés, restent un mystère pour beaucoup. La couleur est cependant très importante, notamment si vous avez l'habitude d'utiliser des clés USB ou disques durs pour transférer des fichiers.

Rassurez-vous : si vous branchez votre clé USB ou votre disque dur externe à un port de couleur, ces appareils fonctionneront bien. Vous pourrez y transférer vos fichiers entre votre machine et le support de stockage sans même vous douter que quelque chose cloche. Mais sachez qu'un port de couleur bleue par exemple sera bien plus à même de vous aider dans vos transferts de données puisqu'il est généralement bien plus performant en vitesse de transfert.

La présence de ce port USB bleu implique souvent la présence d'un autre port, de couleur jaune cette fois. Or utiliser un port jaune pour transférer des petits fichiers serait comme prendre une Formule 1 pour aller faire les courses : du gâchis. Le port USB jaune se distingue en effet des autres par sa fonction "always on" (ou "toujours en fonction" dans la langue de Molière). Là où la majorité des autres ports USB cessent de fonctionner lorsque votre ordinateur est éteint, celui-ci peut continuer à émettre de l'énergie (du moins tant que cet appareil dispose de batterie à redistribuer).

Alors pourquoi éviter ce port jaune ? S'il est bien plus performant en vitesse de transfert, il risque en revanche de vider complètement la batterie de votre ordinateur. En laissant une clé USB branchée sur le port jaune, vous allez en effet solliciter la batterie, même si le PC est hors tension. Et un beau matin, vous ne pourrez plus allumer ce dernier à moins de le recharger au préalable ! Une véritable consommation fantôme qui pourrait bien vous jouer des tours si vous devez d'urgence accéder à votre appareil.

Nous vous conseillons de n'utiliser le port jaune que lorsque vous avez besoin de recharger un appareil en utilisant la batterie de votre ordinateur. Une situation souvent critique et qui n'arrive que lorsque vous n'avez pas de prises de courant à proximité (dans un train par exemple).