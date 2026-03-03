MacBook Neo : le plan secret d'Apple pour écraser la concurrence

Le nom officiel du prochain ordinateur d'Apple aurait fuité. Ses caractéristiques en feraient l'un des meilleurs rapports qualité/prix.

Le prochain ordinateur MacBook d'Apple disposerait enfin d'un nom officiel : MacBook Neo. Ce terme a fuité sur le site web officiel d'Apple où sont répertoriés les appareils qui sont équipés d'une puce A18. Si l'on y retrouve notamment plusieurs iPhone, il y est également fait mention d'un curieux MacBook Neo que l'on a jamais vu jusqu'ici ! La firme devrait confirmer son existence ce mercredi 4 mars vers 15h.

Le prochain MacBook d'Apple serait une petite révolution dans le monde de l'informatique. Selon les informations de Mark Gurman, journaliste spécialisé chez Bloomberg, Apple s'apprêterait à dévoiler une nouvelle génération de MacBook. Il n'est ici nullement question d'un MacBook Air ou d'un MacBook Pro, mais d'une toute nouvelle proposition originale. Sa principale nouveauté : cette génération de MacBook ne reposerait pas sur une puce d'ordinateur, mais une puce... D'un iPhone !

© AppleGeek / Gemini

Ces nouveaux MacBook Neo seraient les ordinateurs portables les moins chers proposés par Apple et pensés pour se positionner sous les MacBook Air et les MacBook Pro. Bien que de nombreuses interrogations subsistent à propos de cette nouvelle gamme (quelle sera la qualité d'écran proposée ? Quels seront les connectiques disponibles ?), plusieurs informations sont déjà connues.

Le MacBook Neo bénéficierait d'un traitement en aluminium afin de réduire ses coûts de fabrication, et donc, de vente. Cet ordinateur serait proposé avec de multiples coloris décrites comme "fun" par Mark Gurman afin d'en faire un outil facilement identifiable.

A lire également :

Mais là où Apple innoverait avec cet ordinateur, c'est qu'il reposerait sur une puce A18 Pro, que l'on retrouve notamment dans les iPhone 16 Pro de 2024. Une puce qui serait jugée suffisamment puissante par Apple pour être intégrée au sein d'un petit MacBook destiné aux étudiants et jeunes travailleurs en entreprise.

Ce MacBook Neo d'entrée de gamme serait idéal pour qu'Apple rivalise avec les ordinateurs Chromebook, souvent très prisés des plus petits budgets. Il faudra cependant attendre de voir à combien sera fixé le prix de vente de ces MacBook d'entrée de gamme qui pourrait bien être proposés entre 500 et 700 euros.