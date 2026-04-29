Cette étude explique comment bien utiliser vos écouteurs : certaines erreurs sont fatales pour votre ouïe

L'impact des écouteurs sur votre ouïe peut être irréversible si vous ne respectez pas certaines règles.

Que ce soit pour utiliser les transports au commun ou participer à une visioconférence, les écouteurs sont devenus des atouts on ne peut plus répandus dans notre société connectée. Qu'ils soient filaires ou True Wireless, ces outils apparaîtraient aux oreilles de 71 % des Français.

Parce qu'ils sont très proches de nos oreilles et très utilisés, il convient de connaître les quelques règles suivantes si vous espérez ne pas altérer votre ouïe et ne pas provoquer de douleurs à long terme. D'après une étude récente de l'OMS, 50 % des personnes âgées de 12 à 35 ans risquent une déficience auditive en raison d'une exposition prolongée à des sons trop forts. Écouter sainement votre musique ne repose pourtant que sur quelques principes simples, mais nécessaires.

Sans surprise, une utilisation excessive de vos écouteurs, avec un son trop fort, risque d'engendrer une perte d'ouïe non négligeable. Un excès de bruit de votre appareil dans votre oreille interne peut perturber cette partie sensible de votre corps, qui abrite plusieurs milliers de cellules, dont certaines possèdent de petites structures ciliées transmettant le son jusqu'à votre cerveau. Ces cellules, une fois endommagées de façon permanente, interrompent cette transmission du son.

Les écouteurs, dont le volume maximum est souvent situé aux alentours de 105 et 110 dB, peuvent donc être la source de complications irréversibles pour votre ouïe. En cinq minutes seulement, ce niveau de son vous expose à des dommages sérieux, tandis que les bruits au-dessus de 85 dB (qui équivalent à une tondeuse ou à un souffleur de feuilles) provoquent des lésions au bout de deux heures.

Les experts recommandent, à l'unanimité, de rester aux alentours des 70 dB, bien que les seuils préconisés varient selon le temps d'écoute. Plus le volume de vos écouteurs est élevé, plus la durée se doit d'être réduite : 8 heures pour 85 dB, 4 heures pour 90 dB et 15 minutes pour 100 dB.

A noter enfin que la sensibilité au son n'est pas la même pour tout le monde, celle-ci dépendant autant de la prédisposition génétique que de l'âge. Les oreilles des enfants et des personnes âgées, parce qu'elles sont plus fragiles donc plus vulnérables, doivent être protégées des écouteurs le plus possible. Retenez enfin que faire des pauses toutes les 45 minutes est fortement conseillé afin de laisser vos oreilles récupérer un minimum.