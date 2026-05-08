Vous avez du mal à suivre vos conversations WhatsApp ? Cette mise à jour va tout changer

La célèbre messagerie de Meta travaille sur une fonctionnalité très utile. Fini les conversations trop rapides et illisibles grâce à cette prochaine mise à jour.

Plus les groupes WhatsApp sont nombreux, plus les messages s'empilent à n'en plus finir. Parfois difficiles à suivre, les conversations entre les utilisateurs peuvent s'apparenter à une véritable cascade d'informations au flot infini. Qui n'a jamais fait partie d'une boucle de conversation source de notifications invasives sonnant toutes les trois minutes ?

C'est à cause de ce problème commun chez ses milliards d'utilisateurs que WhatsApp a décidé de corriger le tir. Une fonctionnalité bien précise fera prochainement son apparition afin de simplifier les groupes, selon les informations toujours très précises de WABetaInfo. Découvrez ce qui vous attend sur l'application.

Encore au stade de développement, la nouvelle fonctionnalité de WhatsApp se résume à ceci : dresser des résumés de conversations non lues grâce à l'intelligence artificielle (IA). Ce moyen permettra aux utilisateurs de rattraper les messages ratés de façon pratique et rapide. Certains d'entre eux, selon la région dans laquelle ils habitent, peuvent d'ores et déjà tester la mise à jour.

Celle-ci est accessible et consiste à appuyer sur le bouton "Faire un résumé" une fois la conversation ouverte. Le résultat, concis et rapide, dresse les points principaux évoqués à travers les messages manqués, le tout sans avertir les autres membres de la discussion. Le résumé, privé, est sécurisé grâce au "private processing", une technologie développée par Meta permettant d'activer son intelligence artificielle (IA) tout en préservant les données personnelles.

Meta assure donc ne pas lire les messages, précisant que toute donnée est chiffrée et transmise via un canal sécurisé qui masque l'identité de l'expéditeur. Le canal empêche, en parallèle, toute interception grâce à l'aide de techniques avancées. Parmi celles-ci, le protocole HTTP anonyme, lequel empêche Meta d'associer des requêtes à des utilisateurs spécifiques.

Plus pratique encore, Meta travaille sur un résumé unique pour l'ensemble des discussions manquées. WhatsApp prévoit donc de faire gagner du temps à ses utilisateurs, qui pourraient préférer un seul condensé pour l'ensemble de leurs messages plutôt que d'activer manuellement, pour chaque groupe, la fonction. Vous pourrez donc mettre en sourdine les boucles les plus bavardes et rattraper, en moins de temps qu'il faut pour le dire, ce qui s'est dit pendant votre absence.