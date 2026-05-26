Google met en garde les utilisateurs de Samsung : ce bug fait disparaitre tous leurs mails !

Heureusement, des techniques existent déjà pour résoudre le problème.

Un bug signalé il y a quelques jours sur les forums de Google semble affoler de nombreux utilisateurs. Il faut dire que ce problème n'est pas anodin : il fait totalement disparaitre, clignoter ou rendre difficile d'accès les courriers électroniques que vous recevez sur votre boite mail ! S'il ne s'agit pas du premier bug de ce genre à affecter des boites mail comme Gmail, il s'agit d'un problème qui n'est pas encore entièrement corrigé à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Plus inquiétant encore : ce bug ne semble pas toucher l'intégralité des possesseurs de smartphones. Les témoignages qui circulent sur ce sujet ne semble provenir que de possesseurs de téléphones de la marque Samsung, anciens comme récents. Les modèles les plus touchés semblent être les pliables (Galaxy Z Fold) et les tablettes Samsung. Si Google n'a pas encore trouvé de réponse officielle au bug, des techniques ont été trouvées pour en venir à bout.

Le bug mentionné sur les forums de Google semble assez clair. Plusieurs messages d'internautes interpellent Google sur le sujet : "à chaque fois que j'ouvre un mail, mon écran clignote et devient illisible !" Le fait de forcer la fermeture de l'application Gmail ou de redémarrer le téléphone ne semble pas prévenir contre ce bug particulièrement gênant. Pour cause : le problème ne semble pas venir de l'application de mail en elle-même, mais d'un composant Android au coeur de l'appareil.

D'autres utilisateurs expliquent également que leurs mails disparaissent complètement. Un problème encore plus handicapant, et auquel Google explique ne pas encore avoir de réponse définitive. Pour le moment, la firme conseille aux utilisateurs victimes de ce bug d'ouvrir leur application de mail en mode portrait (téléphone à l'horizontal) puis de faire pivoter leur téléphone au format paysage avant de reprendre la disposition initiale. Cette simple manipulation semble pouvoir corriger le bug, mais ne résout pas le problème sous-jacent.

Google est donc bien au courant du problème et doit travailler d'arrache-pied sur le sujet. En attendant, il est recommandé de maintenir votre appareil et vos applications à jour en espérant obtenir un correctif le plus rapidement possible.