Fin du Black Friday : -170 euros sur l'iPhone 15, l'iPhone 14 est au prix de l'iPhone 13 !

Les offres du Cyber Monday sur les iPhone permettent de prolonger un peu la grande fête du Black Friday qui est en train de s'achever ce lundi. Nous avons déniché les prix les plus bas du jour.

Le Black Friday se termine ce lundi avec le Cyber Monday, ultime jour de promos sur Internet. On a l'impression de le répéter depuis samedi matin, mais il est désormais urgent de se décider si vous souhaitez profiter de l'occasion pour vous acheter un iPhone flambant neuf. Si les rabais du Black Friday sur les iPhone ont joué les prolongations plus que de raison, les prix devraient désormais vite remonter jusqu'à la période des fêtes.

Dans les promos du Cyber Monday à suivre de près, on trouve toujours les offres du Black Friday sur l'iPhone 15 de Rakuten. Ce dernier, dans sa version standard 128 Go, est actuellement disponible à 799 euros, soit 170 euros de moins que les 969 euros affichés sur le site officiel d'Apple. Un prix assez incroyable quand on sait que le dernier petit bijou d'Apple n'est sorti qu'il y a deux mois.

Autre iPhone en promo drastique pour ce Black Friday en fin de parcours : l'iPhone 14 qui perd lui aussi 170 euros et passe à 699 euros. A ce prix, l'iPhone 14 est au même niveau que l'iPhone 13 pourtant lui aussi en promotion d'une cinquantaine d'euros dans ces dernières heures du Black Friday 2023 ! Voici les prix les plus bas que nous avons pu trouver depuis ce matin pour le Cyber Monday. Ils ont été mis à jour récemment :

Evidemment, les prix affichés ci-dessous correspondent aux iPhone de base et à des appareils neufs. Les réductions peuvent être autrement plus importantes pour ce Black Friday sur le reconditionné, mais aussi sur des modèles plus haut de gamme comme les iPhone 14 et iPhone 15 Pro et Pro Max. Certains affichent plusieurs centaines d'euros de réduction, mais restent le plus souvent au-dessus des 1000 euros comme l'iPhone 14 Pro Max or qui est actuellement chez Darty à 1099 euros. Un prix exceptionnel qui permet une économie de 380 euros tout de même.

Plus que quelques heures pour acheter un iPhone au prix du Black Friday

Le Cyber Monday devrait en tout cas être la dernière occasion de profiter de ces tarifs sur les iPhone. Traditionnellement, il s'agit du tout dernier jour de la grande semaine de promotions, marquée par le point d'orgue du Black Friday chaque année. A partir de minuit, les promos que nous avons suivies tout au long du Black Friday 2023 devraient s'évanouir et les prix devraient revenir à la normale.

Le Cyber Monday a été imaginé au début des années 2000 pour donner un ultime coup de fouet aux achats du Black Friday aux Etats-Unis avec une journée de promotions réservées à Internet. Depuis quelques années, il se noie cependant totalement ou presque dans le Black Friday qui est devenu plus qu'un "vendredi noir", avec jusqu'à 10 ou 15 jours de promotions selon les commerces, qu'il s'agisse de boutiques réelles ou de sites de vente en ligne.

Il est un peu tôt pour faire le bilan, mais pour les iPhone, le Black Friday 2023 aura semble-t-il été un assez bon cru. Dès le début de la semaine dernière, des promotions sont apparues sur l'iPhone 15 et ses déclinaisons, la dernière génération de smartphones d'Apple dévoilée en septembre dernier seulement. Au meilleur des promos, on a pu trouver l'iPhone 15 128 Go avec plus de 200 euros d'économie en comparaison du prix officiel d'Apple. Avec un forfait (chez Bouygues notamment) ou une carte de fidélité (chez Carrefour par exemple), les prix ont pu descendre encore plus bas et les réductions atteindre jusqu'à -50%.

Et l'iPhone 15 n'a évidemment pas été le seul être chouchouté lors de ce Black Friday, puisque l'iPhone 14 et l'iPhone 13 ont aussi vu leurs prix de base perdre quelques dizaines voire quelques centaines d'euros ces derniers jours. Des offres plus attendues puisque ces iPhone ont été supplantés par le tout dernier modèle et que les stocks chez les revendeurs restaient à écouler. De quoi (s')offrir un bien joli smartphone pour Noël.