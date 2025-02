Si votre téléphone mobile commence à avoir ce bug, vérifiez votre compte bancaire au plus vite

Plusieurs autorités de police mettent en garde face à une nouvelle technique de vol de données bancaires, qui utilise votre smartphone.

Les pirates informatiques regorgent de techniques et astuces pour réussir à infiltrer vos appareils préférés, usurper votre identité et voler vos données personnelles. Leur but final reste cependant souvent le même : atteindre votre compte bancaire.

Ces derniers jours, plusieurs autorités locales comme la police nationale espagnole mettent en garde les possesseurs de smartphones face à la recrudescence d'une nouvelle technique. Cette dernière, bien utilisée, peut permettre à des personnes malintentionnées d'arriver à utiliser votre téléphone sans même que vous ne vous en rendiez compte. Une fois la manipulation achevée, il est alors possible pour les pirates informatiques de parvenir à subtiliser vos identifiants bancaires et effectuer des virements dans votre dos.

Toutefois, cette nouvelle technique n'est pas sans failles. Il existe des signes qui peuvent vous mettre sur la piste si quelqu'un est en train d'accéder à vos données personnelles ainsi que des moyens d'y remédier, mais il vous faut faire au plus vite.

Cette nouvelle technique s'appelle le "copie de cartes SIM". Il ne s'agit pas réellement d'une nouvelle façon de voler vos données en soi, mais celle-ci observe une vraie recrudescence ces derniers mois. Elle repose sur un principe simple, comme son nom l'indique, de copier votre carte SIM.

Pour ce faire, les pirates informatiques infectent votre smartphone à travers plusieurs techniques déjà bien connues (phishing, attaques via un malware, virus sur votre boite mail ou SMS...) qui leur permettent de copier les informations de votre carte SIM et l'installer sur un de leurs appareils. Ils peuvent alors extraire des informations sensibles comme vos identifiants et mots de passe sur vos sites préférées, ainsi que votre application bancaire.

La première chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille pour savoir si votre carte SIM a été copiée à votre insu est l'impossibilité de passer des appels téléphoniques ou d'envoyer des SMS. Attention, nous parlons bien de SMS qui utilisent votre réseau mobile et non de messages RCS ou MMS qui utilisent internet. Ces problèmes peuvent être rencontrés si quelqu'un est en train d'utiliser votre carte SIM à votre place.

Soyez également attentif aux mails et messages de votre opérateur internet. Si ce dernier vous alerte que votre carte SIM a été désactivée ou activée sur un autre appareil sans que cela ne soit de votre part, il y a de grandes chances que vous soyez victime d'une copie de votre carte. Il est également possible de contacter votre opérateur pour tirer tout cela au clair.

Enfin, la dernière et plus grosse inquiétude à avoir pour connaitre si votre carte SIM a été copiée et utilisée consiste à utiliser vos identifiants de connexion bancaires sur votre application dédiée. Si ces identifiants ne fonctionnent plus, c'est qu'ils ont peut-être été changés dans votre dos. Contactez rapidement votre conseiller bancaire pour faire part de votre inquiétude et vérifier les dernières actions sur votre compte en banque.

Le meilleur moyen de vous prémunir contre la copie de carte SIM reste encore de mettre régulièrement votre téléphone à jour pour éviter de subir des attaques contre un smartphone potentiellement vulnérable. N'hésitez pas non plus à utiliser une authentification à deux facteurs sur votre application bancaire (avec une reconnaissance faciale ou un code par mail par exemple).