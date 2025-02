Cet opérateur augmente ses tarifs d'ici quelques jours, mais il y a une technique pour l'éviter

L'un des opérateurs les plus connus de France va bientôt monter ses tarifs. On vous explique comment refuser cette augmentation automatique.

A chaque mois son nouvel opérateur qui tente d'augmenter ses tarifs. Cette pratique n'est pas nouvelle et revient même fréquemment chez certains comme Red By SFR ou Orange. Ces augmentations doivent légalement être communiquées auprès des clients avant leur mise en pratique, mais la réalité est plus compliquée que cela (et souvent à l'avantage de l'opérateur).

Dans les faits, votre opérateur peut totalement augmenter le prix de votre forfait à condition de le justifier et de vous en avertir. Cela peut être dû à l'ajout de nouvelles options dans votre offre mobile ou à cause d'une inflation qui oblige le professionnel à revoir ses tarifs. En théorie, vous êtes toujours censé recevoir un mail ou SMS vous avertissant d'une hausse des prix de votre forfait actuel. Il n'est cependant pas rare de passer à côté de ses avertissements, comme ce sera sûrement le cas d'ici quelques jours.

L'un des opérateurs les plus connus de France vient en effet de décider d'augmenter ses tarifs à compter du mois de mars. L'augmentation en question n'est pas anodine puisque le prix du forfait concerné va bondir de plus de 33% par rapport à son tarif actuel. L'opérateur en question, Sosh, a déjà commencé à prévenir ses clients que son forfait à 5,99 euros va bientôt passer à 7,99 dès le mois de mars 2025. Heureusement, il existe une technique pour éviter cette hausse.

Tout d'abord, il s'agit de comprendre pourquoi Sosh décide d'augmenter ses tarifs. Même s'il ne s'agit que de deux euros supplémentaires par mois, cela représente une grosse augmentation par rapport au prix de base du forfait. Pour se justifier, l'opérateur indique que votre nouvelle offre à 7,99 se voit dotée du double de data internet que vous possédez actuellement. Vous passerez donc de 20 Go à 40 Go dès le mois de mars. Vos autres options sont conservées.

Si vous souhaitez refuser cette augmentation, pas de panique, c'est tout à fait possible. Vous avez jusqu'au 18 mars 2025 pour vous connecter à votre espace client Sosh disponible à cette adresse. Retrouvez alors votre forfait mobile actuel pour arriver sur une nouvelle page où vous trouverez l'évolution de tarifs proposée par Sosh. En dessous de la nouvelle offre, vous y trouverez le bouton "renoncer à la proposition" qui vous permettra de conserver votre forfait actuel de 20 Go et son prix de 5,99 euros.

Notez que si vous avez reçu un mail ou SMS de Sosh pour vous avertir de la hausse, un lien s'y trouve également. Il vous permettra de consulter la nouvelle offre proposée et de la refuser si vous désirez. Si l'offre à 7,99 euros vous intéresse (20 Go supplémentaires pour 2 euros par mois peut être une proposition intéressante dans certains cas), alors vous n'avez rien à faire. Le changement sera automatique d'ici le mois de mars.