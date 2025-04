C'est la seule liste à connaître pour se protéger du démarchage téléphonique, tous ces numéros sont à éviter

Chaque semaine, si ce n'est chaque jour, nous sommes dérangés par le démarchage téléphonique. Une liste identifie les numéros auxquels il ne faut surtout pas répondre.

Quotidien et insupportable, le démarchage téléphonique est vécu comme une véritable plaie par de nombreux possesseurs de téléphone. Que ce soit pour nous vendre des fenêtres, nous proposer un forfait internet, ou nous soumettre un tarif imbattable, pas un jour ne passe sans que nous soyons ciblés par ces appels désagréables.

Tous les jours et parfois même plusieurs fois par jour, il arrive que nous soyons dérangés par un appel inconnu. Difficile parfois de les identifier, tant les numéros qui suscitent notre attention varient au fil des journées. Entre arnaques subtiles et annonces frauduleuses, il est nécessaire de pouvoir les identifier afin d'éviter de tomber dans le piège.

De plus en plus de lois réglementent le monde du démarchage téléphonique, même si les entreprises se cachant derrière les appels parviennent parfois à passer entre les mailles du filet.

Depuis la loi Naegelen de juillet 2020 et l'adoption du décret d'octobre 2022, le démarchage ne peut s'effectuer que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures, et de 14 heures à 20 heures. Il est donc peu probable que vous soyez dérangé tôt le soir et tard le matin. Vous êtes également épargnés les week-ends et jours fériés. Ainsi, si un numéro inconnu vous appelle à ce moment, les chances qu'il s'agisse de sociétés malveillantes sont diminuées.

Afin de repérer immédiatement un appel provenant d'un démarcheur téléphonique, il vous suffit de connaître la liste ci-dessous, qui répertorie les numéros autorisés. Selon votre région, ceux-ci divergent :

Vous habitez en métropole : méfiez-vous des numéros débutant par 01-62, 01-63, 02-70, 02-71, 03-77, 03-78, 04-24, 04-25, 05-68, 05-69, 09-48 et 09-49.

Vous habitez en outre-mer : méfiez-vous des numéros débutant par 09475 (Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy), 09476 (Guyane), 09477 (Martinique), 09478 et 09479 (La Réunion et Mayotte)

Si ces numéros vous appellent trop régulièrement, rien ne vous empêche de vous rendre sur la plateforme Bloctel, mise en place par le gouvernement, qui vous permet de les bloquer. Pour se faire, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit d'inscrire les appels indésirés. Si la société ne respecte pas votre blocage, elle s'expose à une amende de plusieurs milliers d'euros. Une menace qui pourrait les contraindre à ne plus venir vous déranger.

Si à l'inverse, vous êtes régulièrement sollicité par des numéros débutant par 06 ou 07 (provenant donc de téléphones portables), il y a de grandes chances qu'il s'agit d'une arnaque. Inutile d'insulter ces personnes par appel ou SMS, il s'agit bien souvent de numéros piratés qui vont tenter d'en infecter d'autres pour délivrer des virus ou tentatives de hameçonnage. Le mieux à faire est de les ignorer ou de les prévenir que leur téléphone est sans doute compromis.