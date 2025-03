"Ne perdez pas votre temps" : Apple explique la signification du "e" dans l'iPhone 16e et déçoit beaucoup

Le nouvel iPhone 16e a choqué les internautes par ses caractéristiques et son prix. Mais d'autres questions émergent. Un journaliste américain a pu demander à Apple ce que signifiait son appellation.

Apple est une entreprise chargée de mystères et d'icônes. Depuis la mort de son fondateur, Steve Jobs, l'entreprise fait régulièrement parler d'elle en bien ou en mal concernant ses nouveaux produits. Le dernier iPhone en date, l'iPhone 16e, a notamment déclenché de très vives discussions sur les réseaux sociaux et au sein même de la communauté Apple. Jugé trop cher pour certains, inutile pour d'autres, l'iPhone 16e semble animer de nombreux débats sur la Toile quant à ses fonctionnalités et son placement tarifaire.

Mais parmi les nombreuses questions soulevées par l'arrivée de ce tout nouvel iPhone, il y en a une qui n'a pas tardé à arriver jusqu'aux oreilles de dirigeants d'Apple eux-mêmes : la signification du nom "iPhone 16e". S'il reste difficile de trouver une personne haut placée chez Apple pour poser la question, certains journalistes ont pu le faire peu de temps après l'annonce officielle du smartphone. Mais on vous prévient : ces derniers ont reçu une réponse assez décevante.

Historiquement, l'iPhone le moins cher proposé par Apple était "l'iPhone SE". Doté de quatre générations différentes, ce dernier semble donc avoir été remplacé cette année par l'iPhone 16e. A l'époque déjà, plusieurs personnes s'étaient interrogées sur la signification du mot "iPhone SE". Si certains utilisateurs spécifiaient que cela voulait dire "Super Expensive" pour aborder son coût, "Second Edition" pour marquer le fait qu'il s'agissait d'une nouvelle édition, il n'en était rien en réalité. L'iPhone SE tenait simplement son nom à "Special Edition" pour bien indiquer qu'il s'agissait d'un iPhone en marge de la série principale.

Concernant l'iPhone 16e, plusieurs personnes ont pensé qu'il s'agissait d'un acronyme pour dire "Economic". Il n'en est rien en réalité. Le journaliste John Gruber a pu approcher plusieurs cadres chez Apple pour leur poser la question et la réponse obtenue est d'une simplicité confondante : "on a demandé si le E signifiait quelque chose en particulier à un représentant d'Apple qui nous a répondu non. Il ne signifie rien (...) ne perdez pas votre temps à essayer de trouver une logique à cela."

Le journaliste précise également que le nom de "iPhone 16e" peut tout de même trouver une certaine explication. Apple peut trouver ce nom tout simplement cool et suffisamment dans l'air du temps pour plaire aux potentiels acheteurs. Une chose est sûre, l'iPhone 16e n'est pas le nouvel iPhone SE et s'imbrique plutôt aux côtés de la gamme d'iPhone 16 sortie en septembre 2024 plutôt qu'en iPhone spécial et unique en son genre.