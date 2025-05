Android met en garde les utilisateurs : votre smartphone est en danger s'il figure sur cette liste

Plusieurs marques de smartphones sont concernées par cette alerte officielle.

Votre smartphone pourrait abriter une vulnérabilité critique et figurer sur une "liste" de téléphones en danger, sans que vous en ayez conscience. Google a en effet lancé une mise en garde importante sur le site d'Android récemment : si votre appareil figure sur cette liste, il est possible que vos données personnelles soient exposées, mais également que les performances de votre smartphone viennent à décroitre rapidement.

Google a en effet modifié récemment sa politique de mises à jour sur Android. La première conséquence directe de ces modifications impacte le fonctionnement de certaines applications : ralentissements, réactivité diminuée ou restrictions fonctionnelles pourraient apparaître. Concrètement, certaines de vos applications préférées pourraient, à terme, devenir tout bonnement inutilisables. La suite est encore pire : ces applications en carafe pourraient in fine faire fuiter vos données personnelles, celles-ci n'étant plus supportées par votre appareil.

Les smartphones concernés sont ceux qui tournent sous une version obsolète d'Android et qui n'est donc plus maintenue par Google : Android 12. Concrètement, ces appareils ne bénéficient plus des mises à jour de sécurité cruciales habituellement distribuées par Google. La première conséquence est de voir leurs performances se réduire drastiquement dans les prochains mois, en plus de les rendre vulnérables aux nouvelles menaces informatiques.

Outre l'absence de mises à jour du téléphone, les habitudes d'utilisation constituent également un facteur de risque. Sous Android, l'une des menaces prédominantes demeure le "sideloading", c'est-à-dire l'installation d'applications provenant de sources externes au Google Play Store officiel. Ces applications non vérifiées représentent une opportunité idéale pour l'installation de virus et malwares.

L'enjeu est de taille. Selon un rapport de du site Statcounter, près de 12% de possesseurs de smartphones disposeraient toujours d'un téléphone pourvu d'Android 12. Il est heureusement possible de se prémunir contre ces dangers et de s'assurer que son appareil ne figure pas sur cette liste. La première démarche consiste à vérifier la version d'Android installée sur votre téléphone (via Paramètres > À propos du téléphone > Informations sur le logiciel) et de s'assurer qu'elle est toujours supportée et à jour.

Ensuite, il convient d'adopter des pratiques de sécurité : télécharger les applications exclusivement depuis le Google Play Store, les mettre à jour régulièrement, supprimer celles qui ne sont plus utilisées, faire preuve de vigilance concernant les liens et pièces jointes reçus par message ou email, et examiner attentivement les autorisations accordées aux applications.

Si malheureusement, votre smartphone dispose toujours d'Android 12 et ne peut être mis à jour vers Android 13, il est recommandé de changer d'appareil ou d'être très prudent sur ce que vous faites avec votre téléphone (notamment en ligne et quelles applications vous téléchargez).