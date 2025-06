Le FBI lance une nouvelle alerte : stoppez ces appels sur votre iPhone et votre téléphone Android

Deux nouveaux types d'arnaques sont en forte hausse et touchent les possesseurs de smartphones. Le Bureau Fédéral d'Investigation enquête déjà sur le sujet.

Le FBI (Bureau Fédéral d'Investigation aux Etats-Unis) a lancé une nouvelle alerte à l'intention des possesseurs de smartphones outre-Atlantique. Une grande vague d'escroqueries par téléphone et SMS déferle en effet actuellement dans le pays et cible les smartphones Android et iPhone. Ces attaques, de plus en plus sophistiquées, visent à soutirer de l'argent ou des informations personnelles de la part des victimes. Face à cette menace grandissante, le FBI appelle à la plus grande vigilance.

Cette alerte du FBI concerne deux types d'arnaques bien élaborées qui pourraient bientôt arriver en Europe et en France. La première concerne de faux avis de péages impayés envoyés par SMS plusieurs fois par jour. La seconde, jugée encore plus dangereuse, permet à des criminels de se faire passer pour des représentants de la loi ou des officiels du gouvernement.

Les escrocs parviennent à falsifier des numéros de téléphone officiels et à se faire passer pour des agents de l'Etat. Ils peuvent menacer d'arrestation ou de poursuites si la victime ne paie pas immédiatement une prétendue amende ou une condamnation pour une infraction. L'alerte du FBI sur le sujet est claire : aucun représentant des forces de l'ordre ou service gouvernemental légitime ne vous contactera ainsi pour exiger un paiement par téléphone ou email.

Concernant l'arnaque aux faux péages, elle exploite la généralisation des systèmes de péage électronique. Les pirates envoient sur votre smartphone un SMS très alarmiste qui indique un solde impayé suite à une contravention. Le SMS vous invite alors à régler la situation en cliquant sur un lien pour régulariser votre situation dans l'urgence. Ces messages, qui peuvent arriver de manière très fréquente, contiennent des liens frauduleux. En cliquant dessus, vous exposerez vos données personnelles et même bancaires. Il est donc conseillé de supprimer ou signaler ces messages directement.

Face à ces menaces, l'attitude à adopter est simple, mais rigoureuse. Si vous recevez un appel ou un message inattendu d'une personne prétendant être une autorité, un service de péage, une banque, ou un support technique qui vous demande de l'argent, des informations sensibles, ou de cliquer sur un lien, stoppez immédiatement l'échange. Ne donnez jamais suite à une demande de paiement urgente par téléphone, surtout par des moyens non traçables (cartes cadeaux, crypto-monnaie, virement étranger, coupon PCS en bureau de tabac).

Si vous éprouvez tout de même un doute concernant une communication officielle ou sur le règlement d'une éventuelle contravention, mieux vaut contacter vous-mêmes les autorités concernées. Votre prudence est la meilleure des défenses face aux arnaques en ligne.