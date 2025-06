"Ma banque ne peut rien faire" : ce SMS de 5 mots suffit à vider votre compte

Cette nouvelle arnaque se répand depuis plusieurs semaines et ce court message doit vous alerter.

S'il y a bien une chose que l'on peut reconnaitre aux arnaqueurs en ligne, c'est leur capacité folle à imaginer de nouvelles techniques pour piéger leurs victimes. Si la méthode la plus classique et répandue aujourd'hui consiste à se faire passer pour un livreur ou une banque, il existe bien d'autres techniques plus innovantes.

L'une des dernières en date ne requiert d'ailleurs que très peu d'efforts de la part des pirates informatiques. Bien utilisée, cette arnaque permet d'accéder à votre compte bancaire et de vider votre argent petit à petit. Pire encore : il semblerait que certaines banques ne puissent s'y opposer pleinement, comme en témoigne l'une des victimes qui s'est exprimée au micro du site BirminghamLive outre-Manche : "Il semblerait que ma banque ne puisse rien faire pour stopper ces tentatives de fraude. Elle m'a dit que je devais les contacter moi-même pour annuler, mais je n'ai aucun contact disponible et ma seule option semble être de clôturer mon compte".

L'arnaque en question est d'autant plus redoutable qu'elle ne demande que quelques mots envoyés par SMS sur votre téléphone pour se mettre en route. Les victimes reçoivent un court texte leur indiquant un formulaire à remplir pour obtenir une récompense gratuite auprès d'un magasin bien connu ou qu'ils fréquentent régulièrement. Ce formulaire peut être de différentes natures. Le subterfuge, lui, ne change quasiment jamais : faire croire à une volonté du magasin de recueillir l'avis des clients.

Seulement voilà, une fois le formulaire complété via le SMS reçu sur votre smartphone, il vous sera demandé de régler une minuscule somme (de l'ordre d'un euro environ) pour payer la livraison de votre récompense. Bien évidemment, c'est là que le piège se referme et aucune des victimes recensées n'a jamais reçu autre chose que des ennuis suite au paiement de cette livraison. Les pirates peuvent récupérer les informations des comptes bancaires et procèdent à des versements dès que le poisson a mordu.

Heureusement pour la victime mentionné plus haut, le solde de son compte en banque était insuffisant pour que les versements soient bien enregistrés. Les pirates ont tout de même retenté l'opération à quatre reprises, et ce, même après que la victime ait changé de carte bancaire. Logique vu que les pirates disposaient des informations du compte de la victime et non de sa carte de paiement. Hélas, le seul moyen pour cette victime de se protéger était de clôturer son compte bancaire et d'en ouvrir un nouveau.

Afin de se prémunir contre cette nouvelle arnaque, il convient de rester prudent. L'enseigne qui vous contacte est-elle réelle ? Le numéro affiché correspond-il bien à celui que l'on retrouve sur le site officiel du magasin ? En cas de doute, mieux vaut ignorer ces SMS provenant d'expéditeurs peu fiables et directement remplir ce type de formulaire sur le site officiel ou en magasin quand cela est possible.