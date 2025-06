Une plateforme utilisée par des millions de Français augmente ses prix, la cause est difficile à comprendre

Les abonnés sont prévenus par mail, mais peuvent totalement manquer ce dernier.

L'augmentation des coûts d'abonnements aux services de streaming semble inévitable en ce moment. Des applications comme Netflix, Deezer, Spotify ou encore YouTube, qui paraissaient être de bonnes alternatives contre le piratage, deviennent de plus en plus chères. Ces augmentation touchent l'Europe de plein fouet et il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour que les consommateurs Français soient également concernés.

Ces augmentations de tarifs sont justifiées de multiples façons. La plus utilisée reste généralement l'indexation des prix en fonction de la situation financière de l'entreprise et du contexte économique. En 2025, Netflix avait notamment augmenté le prix de ses différents abonnements pour réagir aux nouveaux tarifs mis en place aux Etats-Unis et çà la réciproque des pays visés. Mais aujourd'hui, c'est une autre application très utilisée qui augmente le tarif de ses abonnements, et ce, avec une autre surprise à venir.

Avec près de 180 millions d'utilisateurs rien qu'en Europe, Spotify demeure l'application de streaming musical la plus plébiscitée. Cette dernière n'échappe cependant pas aux critiques, notamment à cause d'un certain manque d'options longtemps réclamées ou de part l'augmentation des prix des abonnements.

Si vous êtes actuellement abonné à Spotify, méfiance : si ce n'est pas encore le cas, vous devriez prochainement recevoir un mail officiel vous faisant part d'une augmentation des prix de la plateforme. Ces augmentations arrivent petit à petit et nous avons notamment reçu ce mail durant la semaine du 22 juin.

L'augmentation des prix de Spotify n'est pas minime. L'abonnement Premium Individuel passe notamment de 11,12 euros à 12,14 euros par mois. L'abonnement Premium Famille, qui vous permet de partager votre compte avec plusieurs membres résidant sous le même toit, passe de 18,21 euros à 21,24 euros. Le palier des 20 euros par mois est donc finalement atteinte après plusieurs vagues de hausses des tarifs. Spotify se justifie en déclarant vouloir "continuer à innover dans des offres de produits et des fonctionnalités pour vous offrir la meilleure expérience". Une explication plus vague aurait été difficile.

Cette hausse de tarifs pourrait cependant réserver une petite surprise aux abonnés. Certains experts ont notamment repéré une information très intéressante dans le code source de l'application avec une nouvelle qualité de son intitulée "lossless". Une qualité sonore très attendue sur Spotify et pouvant aller jusqu'à 24 bits / 44,1 kH afin de rivaliser avec un véritable CD audio.

Il faudra cependant attendre une annonce officielle de la firme pour savoir si cette qualité audio sera proposée aux abonnements déjà en cours ou si l'application n'en profite pas pour proposer un nouveau tarif dédié à la qualité "lossless".