Voici pourquoi il ne faut jamais garder son écran de téléphone cassé : votre santé est en jeu

Le moindre choc est parfois fatal pour l'écran de votre smartphone. Si la tentation ne pas le remplacer est grande, il faut savoir qu'elle présente plusieurs risques.

Parce qu’il s’impose comme l’objet le plus utilisé dans la journée, le smartphone peut rapidement s’abîmer à travers les mois et les années. Des maladresses et des chutes inattendues surviennent sans prévenir, et voici que votre écran finit strié par de multiples fissures.

Malgré le manque de lisibilité qui résulte de votre écran brisé, la plupart des possesseurs de smartphones jugent trop coûteux de remplacer le matériel cassé. Toutefois, conserver un appareil avec une surface abîmée peut amener plusieurs risques sanitaires, trop souvent sous-estimés. Voici pourquoi il est important de remplacer son écran aussitôt que possible.

Il est important de savoir que l’’écran de votre smartphone est constitué de plusieurs matériaux, principalement du verre et d’autres minéraux rares. Une fois cassées, les couches protectrices perdent leur intégrité et exposent à l’air libre des microcristaux ou des fragments tranchants.

Parce qu’il est surtout composé de verre, votre écran cassé présente le risque de couper vos doigts ou votre visage. Il peut arriver que des microcristaux se logent dans votre peau, auquel cas vous vous rendrez vite compte qu’il sera très difficile de les retirer. Des infections peuvent aussi survenir si votre appareil n’est pas suffisamment propre et qu’il renferme des poussières, voire de mauvaises bactéries.

Il est bon de savoir également qu’un écran cassé peut distordre les images, perturber la luminosité ou altérer les couleurs en cas de fuite du liquide interne. Ces phénomènes induisent plusieurs autres problèmes comme la fatigue oculaire ou les maux de tête. Votre écran, moins lisible en raison des fractures du verre, obstrue la compréhension et l’interprétation des informations qui s’affichent sur votre smartphone.

Même si les nouvelles technologies se développent de plus en plus vite et que certains constructeurs de smartphones proposent des écrans plus solides, comme les verres Gorilla Glass, un simple impact peut endommager votre appareil. Si remplacer votre écran est une entreprise trop coûteuse pour vous, le seul conseil que nous pouvons vous donner est de veiller à ne pas faire chuter votre smartphone et à l'entretenir le plus possible.