"Ces décisions entrainent des risques pour nos utilisateurs", Apple critique fortement l'Union Européenne à travers un communiqué

A travers un communiqué aussi surprenante que critique, Apple s'en prend à l'Union Européenne et le règlement du DMA votée en 2022.

Apple n'a jamais caché son mécontentement face à l'Union Européenne depuis la mise en place du DMA. Ce règlement spéciale voté en 2022 contraint plusieurs grandes entreprises spécialisées dans la tech a se contraindre à une longue liste de règles jugées contraignantes. Si Apple en est certainement l'une des plus grandes victimes, la firme décide aujourd'hui de s'adresser aux utilisateurs du monde entier pour critiquer les conséquences du DMA.

Le communiqué en question est loin d'être tendre. Dans cette page publiée le 25 septembre dernier, Apple détaille point par point les conséquences néfastes du DMA sur les fonctionnalités de l'iPhone et, dans une moindre mesure, des autres appareils de la société. Apple estime notamment que les décisions prises par l'UE présentent des risques importants pour les utilisateurs.

La première conséquence du DMA en Europe sur les produits Apple tient dans les nouvelles fonctionnalités. En Europe, les possesseurs de tels produits ne peuvent profiter de certaines nouveautés annoncées. C'est notamment le cas de la traduction en temps réel des AirPods Pro 3 sortis récemment qui est indisponible en Europe. Du côté de l'iPhone : impossible de recopier l'écran de l'appareil sur un Mac pour profiter des contrôles du téléphones sur l'ordinateur. Plusieurs fonctionnalités des lieux visités et itinéraires de l'application Apple Plans ont également dû être retardés pour se plier aux lois du DMA.

Des fonctions en moins pour des produits qui sont tout de même payés plein pot par le consommateur. Apple prévient même que si ces conditions n'évoluent pas, la firme pourrait être contrainte de cesser de distribuer ses produits au sein de l'Union Européenne en désirant partager ces fonctionnalités coûte que coûte.

Enfin, le communiqué d'Apple explique que les risques sont élevés pour les utilisateurs. Du fait de l'instauration du DMA qui contraint la firme à accepter davantage de souplesse concernant les applications et stores alternatifs, l'iPhone a récemment accueilli sa première application interdite aux moins de 18 ans. Selon la firme, le DMA augmente drastiquement les chances que certains utilisateurs tombent également sur des applications pirates ou d'arnaque, comme c'est le cas sur Android.

Le communiqué d'Apple termine par une critique finale du DMA : l'accès aux autres entreprises d'accéder aux données des utilisateurs de produits Apple. Des données qui peuvent inclure des informations sensibles comme le contenu de messages ou e-mails des utilisateurs. Selon Apple, le respect du DMA forcerait la firme à livrer ce type de données à d'autres entreprises pour se plier aux règles de non concurrence de la loi.