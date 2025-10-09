OriginOS 6 : Vivo dévoile une mise à jour entièrement copiée sur l'iPhone

Toutes les fonctionnalités que vous pourriez imaginer d'un iPhone se retrouvent miraculeusement sur cette mise à jour de Vivo.

On a beau accuser régulièrement Apple de faire des mises à jour réchauffée, la firme est régulièrement copiée à l'internationale sur ses meilleures idées. La dernière mise à jour iOS26 semble en être une excellente même puisque bon nombre de ses nouveautés sont déjà copiées par plusieurs constructeurs en Chine comme Xiaomi et maintenant Vivo.

La mise à jour OriginOS 6 à venir sur les derniers smartphones Vivo dévoile ainsi un nouveau design à venir pour les produits de la marque. Menus transparents, horloge étendue sur l'écran d'accueil, pilule en haut de l'écran pour du multi-tâches, modes de concentration, notifications regroupées en piles... Tout fait évidemment penser à l'iPhone et la mise à jour d'iOS 26.

La firme reprend même les couleurs autour de l'écran lors de l'utilisation de l'intelligence artificielle du smartphone. Rien n'est laissé au hasard donc.

Cette repompe au pixel près d'iOS26 n'est pas très étonnante en réalité. Il y a quelques mois, Xiaomi, autre constructeur chinois, avait également dévoilé une nouvelle mise à jour de l'OS de ses téléphones qui reprenait de nombreux éléments des derniers iPhone.