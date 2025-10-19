Voici les pires marques de téléphones portables en termes de panne : quels smartphones sont les plus fiables ?

Malgré le nombre croissant de marques, tous les smartphones n'ont pas la même résistance aux pannes.

Choisir un smartphone n'est pas une mince affaire. Il faut prendre en compte son budget, les performances de l'appareil, ses nouveautés par rapport à la génération précédente... Mais également sa résistance ! Beaucoup de consommateurs oublient cette donnée essentielle au moment de passer à l'achat, mais un smartphone - aussi parfait soit-il - ne sert à rien s'il finit par ramer voire tomber en panne au moindre effort.

C'est pourquoi les membres du site Which?, qui étudie chaque mois plusieurs appareils tech, se sont penché sur une question primordiale : quels sont les bons et les mauvais élèves en terme de panne de smartphone ? Quelles marques sont à recommander ? Quels constructeurs sont à fuir ?

Pour répondre à cette question, les experts du site Which? ont analysé un ensemble de plus de 15 600 smartphones provenant de 14 marques reconnues. On y trouve des références comme Apple, Samsung, Nokia ou encore Huawei. Ont également été intégrées à ce test géant quelques marques moins reconnues comme Doro, qui se spécialise dans les smartphones pour personnes âgées, ou encore Alcatel Mobile et Nokia. Le site précise que ces résultats proviennent de sondages effectués auprès des membres ainsi que des visiteurs du site en fonction de leurs expériences.

Les résultats de l'étude sont assez surprenants et pointent du doigt deux marques en particulier : Sony et Huawei qui seraient les moins fiables sur la durée en affichant le plus de problèmes (respectivement 29% et 31% de pannes) au bout de six années d'utilisation.

A l'inverse, les bons élèves semblent se trouver du côté de OnePlus, Realme et Google pour qui seulement 11% de pannes sont rapportées sur la même période. La panne la plus fréquemment observée est, sans trop de surprises, un problème concernant la batterie des téléphones. Ces composants ne peuvent tenir éternellement et ont tendance à s'épuiser au bout de quelques années d'utilisation.

Dans le cas de l'étude, la batterie était responsable de 29% des pannes signalées qui pouvaient aussi bien relever de problèmes de charge qu'une chute drastique de l'autonomie. Les autres soucis constatés sont des lenteurs, des plantages du système et des soucis liés aux mises à jour de l'appareil.

Les experts de Which? appuient notamment sur un point : le taux de panne est quasiment nul dans les trois premières années de vie de chaque appareil. Mais une problématique a rapidement été observée : le manque de mises à jour de sécurité peut rapidement déclencher des pannes plus rapidement que prévu. Il est donc essentiel de maintenir votre smartphone à jour, surtout que les majorité des constructeurs proposent aujourd'hui au moins cinq ans de support de leurs appareils.