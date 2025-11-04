Ce simple geste que vous faites tous les jours va faire exploser le nombre d'appels indésirables

Sans vous en rendre compte, vous acceptez de vous-même de recevoir des appels indésirables.

Qui n'a jamais pesté contre les appels indésirables ? Alors que vous attendez avec frémissement des nouvelles d'une personne de votre entourage ou d'une réponse d'ordre professionnel, votre téléphone sonne enfin. Vous le dégainez rapidement et, hélas, il s'agit d'un appel indésirable pour vous vendre une assurance ou des panneaux solaires.

Ces appels sont nombreux et infestent parfois même notre répondeur. Dernièrement, ces ils se sont encore démultipliés avec la généralisation de l'intelligence artificielle. Vous avez beau bloquer ces numéros et vous continuez de recevoir ce type de sollicitations ? Il y a fort à parier que cela soit lié à une habitude pratiquée par de nombreux internautes et qui, de facto, incite les entreprises à vous appeler.

Il n'est pas rare lorsque vous naviguez sur internet que vous tombiez sur des petites fenêtres qui vous demandent d'accepter des conditions générales, des cookies ou autres techniques de pistage pour obtenir vos informations. Dans une grande majorité des cas, ces outils sont inoffensifs et ne servent qu'à vous distribuer de la publicité ciblée en fonction de vos goûts et centres d'intérêts.

Mais dans certains cas, ces conditions générales permettent de vous faire subtilement accepter des appels indésirables. Il s'agit la plupart de temps de petites lignes perdues qui donnent in fine l'autorisation à des entreprises de vous contacter afin de vous proposer des offres commerciales. Ces dernières ne sont pas forcément des arnaques, mais elles sont très souvent considérées comme indésirables puisque vous ne semblez jamais les avoir sollicitées au préalable. Ces petites lignes peuvent aussi se cacher lors d'une inscription à un jeu concours ou lorsque vous créez un compte sur un site.

Hélas, une fois ces conditions acceptées (même sans vous en rendrez compte), les entreprises sont autorisées à vous contacter. Mais il existe plusieurs solutions, notamment françaises, pour régler cette situation. Tout d'abord, il existe le site Bloctel qui vous permet de renseigner votre numéro de téléphone afin d'indiquer aux entreprises que vous ne souhaitez pas être contacté.

Depuis mars 2023, le démarchage téléphonique est également interdit le week-end et les jours fériés. Légalement, les entreprises n'ont le droit de vous contacter qu'en semaine de 10h à 13 puis de 14h à 20h. Si une entreprise venait à ne pas respecter cette législation, vous pouvez tenter d'obtenir des informations sur cette dernière afin de la signaler à la DGCCRF chargée de faire appliquer la loi.