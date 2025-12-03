Vous avez supprimé des photos compromettantes ? On peut les retrouver en deux clics si vous oubliez cette étape

Ce simple oubli peut avoir des conséquences désastreuse pour votre vie privée ou le stockage de votre smartphone.

Nos smartphones ne cessent d'évoluer et de disposer de nouvelles fonctionnalités. Hélas, ces dernières sont parfois tellement nombreuses qu'il peut parfois être compliqué de s'y retrouver. Nos galeries de photos, par exemple, sont bien plus sophistiquées qu'il y a quelques années.

Ainsi, de nombreux utilisateurs sont persuadés de supprimer efficacement leurs photos et vidéos ratées ou compromettantes alors que ce n'est pas toujours le cas ! Si vous pensez qu'appuyer sur "supprimer" suffit à vous débarrasser de ces fichiers gênants, vous vous trompez lourdement.

Rassurez-vous : ce petit oubli n'est en rien dû à un défaut ou un bug de votre téléphone portable. Il s'agit même plutôt d'une fonctionnalité pensée pour vous aider ! En effet, les grands constructeurs de téléphones comme Apple ou Samsung ont mis en place une sorte de filet de sécurité pour vos photos et vidéos supprimées.

Concrètement, lorsque vous sélectionnez l'un de vos fichiers et décidez de le supprimer, votre smartphone va généralement le garder pendant quelques temps dans les tréfonds de l'appareil. Vous ne les verrez plus dans la galerie de votre smartphone, mais ces fichiers sont bel et bien là.

Les photos et vidéos supprimées sont généralement stockées automatiquement pendant 30 ou 60 jours. La durée dépend généralement de la marque de votre smartphone, mais les photos et vidéos restent généralement accessibles à toute personne ayant accès à votre appareil pendant toute cette durée. Pour les supprimer définitivement, il convient d'accéder à la corbeille du téléphone.

Son emplacement dépend également de la marque de votre téléphone. Rendez-vous dans la galerie de vos photos et trouvez le menu des options représenté par une petite roue crantée ou trois petits points situés dans un coin de la galerie. Vous devriez alors y trouver un sous-menu intitulé "Corbeille" ou "Supprimés récemment".

Une fois arrivé sur cette corbeille, vous y trouverez l'ensemble des photos et vidéos supprimées ces derniers jours. Il est alors possible de les récupérer ou de les supprimer à nouveau. Cette nouvelle suppression est cependant définitive à moins que vous n'ayez un service de sauvegarde sur le cloud d'activé.