Google Pixel : la nouvelle mise à jour améliore les performances des derniers modèles

Plusieurs utilisateurs ont remarqué un changement dans leur smartphone Pixel après la dernière mise à jour.

Il n'est pas rare qu'un constructeur de smartphone propose des mises à jour sur ses produits. Ces dernières peuvent servir à corriger quelques bugs ou intégrer des nouveautés. La dernière mise à jour en date des Google Pixel semble cependant surprendre bon nombre d'utilisateurs puisqu'elle améliorerait les performances des derniers téléphones de la firme.

Cette mise à jour, notamment repérée par le site AndroidPolice, est en cours de déploiement depuis le début du mois de décembre 2025. Disponible sur plusieurs modèles de Google Pixel, elle semble améliorer plusieurs gros points des dits smartphones et notamment la vitesse des animations. Selon les utilisateurs, cette mise à jour corrige certains ralentissements qui concernaient les modèles récents et notamment les Google Pixel 10. Ces derniers étaient régulièrement critiqués sur ce point depuis leur sortie.

Outre une meilleure vitesse d'animation, il semblerait que cette mise à jour améliore également les scores de benchmark (ndlr : tests de performance) des téléphones concernés. Une amélioration qui ne se ressentirait cependant pas sur les jeux vidéo où la puce Google Tensor reste toujours assez juste pour certains gros titres.

Cette amélioration s'expliquerait par l'ajout d'un meilleur système de gestion de la mémoire du téléphone. La mise à jour permettrait donc de fluidifier le système et de rendre ce dernier plus performant au quotidien ! Si vous disposez d'un Google Pixel (surtout récent), il est donc recommandé d'effectuer cette mise à jour rapidement.