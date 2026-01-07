Ne vous faites plus avoir : l'astuce toute simple pour savoir si votre câble USB-C est une "contrefaçon"

Contrairement à ce que l'on peut penser, tous les câbles USB ne se valent pas. Certains permettent notamment de recharger vos appareils bien plus rapidement.

C'est un élément essentiel de notre quotidien qui nous dépanne régulièrement : le câble USB est un indispensable pour alimenter des appareils tels que nos smartphones ou nos tablettes. Pourtant, ce simple petit câble en cache bien plus que l'on ne peut penser.

Imaginons que vous achetiez le dernier smartphone à la mode doté d'une charge ultra rapide. Vous rentrez chez vous et le branchez directement à votre prise secteur, mais stupeur : la charge est particulièrement lente. Inutile de chercher un quelconque dysfonctionnement dans votre nouveau téléphone ou votre bloc de charge. Il se pourrait bien que votre câble USB ne soit pas réellement aussi puissant que vous ne le pensiez. Pas de panique cependant : il existe des moyens simples de vérifier si votre câble est bien le fautif.

Depuis l'instauration par l'Union Européenne de la normalisation de l'USB-C, nous sommes tentés de croire que tous nos câbles se valent. Hélas, une vaste majorité des câbles USB qui trainent dans nos tiroirs ne sont que de vulgaires câbles de transferts de données, peu optimisés pour des recharge rapide.

C'est pourquoi on parle parfois de "contrefaçon" de recharge rapide. Le terme "charge rapide" en lui-même n'est nullement encadré légalement et la notion "rapidité" est propre à chacun. Pour certaines marques, une charge à 20 W est jugée comme rapide. C'est notamment le cas de ce chargeur que nous avons déniché en quelques secondes sur Amazon.

Hélas, une recharge d'un smartphone à 20 W risque de vous prendre bien plus d'une heure pour faire le plein. C'est pourquoi certaines marques de smartphones comme Xiaomi ou Honor mettent en avant leurs propres charges rapides qui supportent plutôt du 90 ou du 120 W de puissance.

Il existe aussi quelques petites astuces pour vous assurer de la puissance de votre câble USB. Si vous disposez d'un smartphone taillé pour la recharge rapide ainsi que d'un bloc de charge (dont vous pouvez souvent voir le nombre de watts maximum supportés sur la tranche), vous pouvez alors simplement les relier entre eux avec votre câble USB. Si vous ressentez que la recharge est trop lente, c'est probablement que le problème vient de votre câble.

Autre technique efficace : recharger votre smartphone tout en utilisant une application de mesure du courant de charge. Nous vous recommandons notamment "Ampere" sur le Google Play Store qui permet d'afficher très facilement la puissance de votre recharge.