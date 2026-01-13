Phénomène : pourquoi de plus en plus d'utilisateurs abandonnent les coques de smartphones

La raison peut sembler futile pour certains, mais l'évolution des technologie la justifie.

C'est un des premiers achats réalisés lorsque l'on change de smartphone. La coque de protection s'est rapidement imposée comme un must afin d'éviter toute mésaventure. Quand on sait que les smartphones récents peuvent parfois coûter plusieurs centaines d'euros, il devient naturel de vouloir les protéger à tout prix.

Pourtant, de plus en plus de personnes sur les réseaux sociaux affirment s'être débarrassés de leurs coques de protection. Exit les Rhinoshield et autres marques spécialisées dans la protection de nos chers téléphones portables : ce qui prime désormais, c'est le téléphone brut et tel qu'il a été conçu ! La raison peut sembler étonnante pour certains, mais elle n'est pas dépourvue de logique.

Sur les réseaux sociaux - et plus particulièrement sur TikTok - des utilisateurs justifient cette nouvelle habitude par l'aspect esthétique. Un smartphone est le produit de multiples années de recherches et développement, notamment au niveau du design. Les moindres petits détails de votre téléphone Samsung sont étudiés par des ingénieurs, mais également des experts qui jugent si l'objet sera esthétique une fois mis en vente.

Hélas, les smartphones ne sont pas vraiment conçus pour être affublés d'une coque de protection, aussi colorée et personnalisée soit-elle. Pour certains, un smartphone est un petit bijou technologique qui doit être montré dans sa forme de base. Il est notamment assez triste de voir un bel iPhone avec des revêtements en titane être affublé d'une vieille coque en plastique.

Mais quid de la protection ? Avec les années, les technologies ont évolué et cela vaut également pour la durabilité de nos appareils. L'intégration de matériaux comme le titane, les écrans avec des protection Gorilla Glass (ou Ceramic Shield sur iPhone) permettent également de renforcer la sureté de nos appareils face aux chutes et mauvais gestes.

Si vous ne comptez pas entièrement sur les protections de base établies sur les derniers téléphones, il est tout de même possible de les protéger sans passer par une coque peu esthétique. Des coques plus discrètes et ne protégeant que les bords de votre téléphone existent également. Ces dernières font de plus en plus de bruit sur les réseaux sociaux si vous souhaitez afficher votre dernier smartphone récemment acquis.