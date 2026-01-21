Ce nouveau smartphone est peu cher, il protège vos yeux et peut même servir de liseuse électronique

Toujours à la recherche d'innovations, cette marque de smartphone se distingue avec son dernier appareil, annoncé pour bientôt en France.

Cela fait maintenant plusieurs années que les consommateurs se plaignent que les grandes marques de smartphones n'innovent plus. Qu'il s'agisse d'Apple ou de Samsung, les changements opérés d'année en année sont minimes pour certains. Une situation que l'on ne retrouve pas forcément partout ailleurs, puisqu'un petit constructeur a récemment dévoilé un nouveau téléphone avec une technologie assez intrigante.

TCL est ce que l'on pourrait appeler "un vieux de la vieille" dans le domaine de l'électronique. La firme, fondée en 1981 en Chine, propose régulièrement de nouveaux produits comme des télévisions, des projecteurs, ou encore des barres de son. On a souvent tendance à l'ignorer, mais TCL sort également quelques smartphones ! Aujourd'hui, c'est bien un téléphone portable TCL dont nous parlons et qui innove avec une promesse assez inédite de remplacer votre liseuse électronique.

Le TCL NXTPAPER 70 Pro est un smartphone dévoilé pendant le salon CES 2026 de Las Vegas il y a quelques jours. Si ce dernier n'arbore pas un design très original, il innove tout particulièrement avec son écran doté d'une technologie maison baptisée "NXTPAPER".

Concrètement, l'écran du TCL NXTPAPER 70 Pro est pensé pour le confort de vos yeux et faire le bonheur des lecteurs. Sa dalle est mate, ce qui permet de réduire fortement les reflets et de moins fatiguer vos yeux, afin de se rapprocher d'une expérience proche de celle d'une liseuse électronique. Selon TCL, le NXTPAPER 70 Pro dispose du taux de reflet le plus bas de l'industrie pour un écran de smartphone.

Mais le TCL NXTPAPER 70 Pro dispose également de bonnes idées pour tirer pleinement parti de son écran si particulier. Un bouton physique du même nom permet de faire basculer l'écran selon trois modes : un classique, un "encre papier" et un "max encre", qui vous permettent de mimer encore davantage le rendu d'une liseuse électronique (ou d'un livre) et de reposer vos yeux. D'après le constructeur, le TCL NXTPAPER 70 Pro est même capable de tenir une semaine entière en utilisant une des configuration proche d'une liseuse.

Vous l'aurez compris, le TCL NXTPAPER 70 Pro s'adresse davantage aux fans de Jane Austen et Shakepeare qu'aux afficionados de technologies dernier cri. Son processeur MediaTek Dimensity 7300 ne devrait pas permettre de jouer à de gros jeux très exigeants en graphismes tandis que sa caméra de 50 Mpx promet une expérience photo assez basique. Il n'empêche que cette proposition, prévue en février 2026 en France, s'avère assez inédite, avec son petit prix de 339 euros chez nous.