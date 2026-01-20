Trois euros pour se garer chez Lidl ? Ce projet va surprendre les clients de l'enseigne

Lidl fait payer toute personne qui veut se garer sur son parking à un horaire précis.

Quand on part faire ses courses dans une grande surface, on pense rarement au prix du parking... Payer pour se garer chez l'un des leaders de la grande distribution pourrait pourtant bientôt être une réalité. Le projet de Lidl est même déjà en marche. Alors que les parkings de Lidl sont actuellement accessibles gratuitement jour et nuit 7 jours/7, cette politique pourrait bien changer. L'enseigne prévoit en effet de faire payer l'accès à ses places de stationnement à un horaire très précis.

Pas besoin de s'inquiéter, ni de se révolter pour autant. Si vous avez l'habitude de faire vos courses chez Lidl, le stationnement reste (pour l'instant) gratuit pour vous. Le géant du hard-discount ne facture l'accès aux parkings qu'après la fermeture de ses magasins. Pour l'instant, aucun changement n'est à déplorer en France puisque le test a été mis en place au Lidl de la Carl-Petersen-Straße à Hambourg, en Allemagne.

Le but de Lidl ne serait pas de gagner plus d'argent. Le supermarché et la ville de Hambourg "souhaitent améliorer la situation du stationnement dans les zones résidentielles denses", expliquent les deux nouveaux partenaires. Ce projet pilote appelé "Stationnement après le travail" a même déjà débuté avec un coup d'envoi le lundi 19 janvier 2026.

Les places réservables pour stationner la nuit sont en bleu © Wemolo

"Les places de stationnement inoccupées le soir et la nuit constituent une ressource précieuse dans une grande ville comme Hambourg, et peuvent être utilisées efficacement pour désengorger les parkings publics", confirme Anjes Tjarks, sénatrice de Hambourg chargée des transports et de la transition vers la mobilité.

Les résidents et les touristes d'Hambourg peuvent désormais réserver l'une des places de stationnement disponibles chaque jour, matérialisées en bleu sur la photo ci-dessus. Les autres emplacements restent vides pour que les premiers clients du matin puissent se garer tranquillement comme à leur habitude, indique l'enseigne allemande. Pour 3 euros, les adeptes du nouveau fonctionnement pourront rester garés entre 18h00 et 8h00 du matin. Le magasin étant fermé le dimanche, le stationnement sera possible toute la journée.

Lidl propose également un forfait à 12 € pour une semaine complète et un forfait mensuel de 30 nuits à 30 €. "Si l'essai s'avère concluant en Allemagne, l'extension du stationnement en soirée à d'autres magasins Lidl pourrait être envisagée", indique déjà Lidl. Une solution qui pourrait plaire à de nombreux habitants de villes françaises encombrées comme Paris, Lyon ou Marseille où trouver une place de stationnement peut être un vrai parcours du combattant.