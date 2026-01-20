WhatsApp déploie 3 nouvelles fonctions qui vont changer vos conversations de groupe

La célèbre messagerie de Google fait peau neuve. La firme américaine a dévoilé de toutes nouvelles fonctionnalités boostées à l'intelligence artificielle.

WhatsApp dévoile discrètement une série de nouvelles fonctionnalités destinées à moderniser les échanges au sein des conversations de groupe et leur organisation. Entre tags personnalisés, autocollants textuels et rappels d'événements, WhatsApp entend clarifier les discussions et simplifier la vie de ses utilisateurs.

Avec pas moins de 32 millions d'utilisateurs en France, WhatsApp s'efforce de régulièrement déployer des mises à jour plus ou moins importantes. L'objectif de la dernière en date, repérée par WABetaInfo, est clair : rendre l'expérience plus intuitive, particulièrement dans les groupes où les conversations se multiplient et se croisent à grande vitesse.

La première innovation, sans doute la plus significative, concerne l'apparition des "member tags" (que l'on traduirait par étiquettes d'utilisateur). Chaque membre d'un groupe aura désormais la possibilité d'ajouter une étiquette personnalisée à son profil. Concrètement, ces petites annotations permettront de préciser le rôle de chacun dans un collectif, comme "Admin", "Maman de Léa", etc. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement pratique dans les groupes nombreux, où l'identification des membres s'avère compliquée.

Autre nouveauté annoncée : les "text stickers", ou autocollants textuels. WhatsApp permet désormais de transformer n'importe quel mot ou courte phrase en autocollant personnalisé, directement depuis la barre de recherche de stickers. La conception, qui peut être sauvegardée dans votre bibliothèque, se fait en quelques secondes.

Dernière mise à jour notable : l'arrivée des "event reminders". Lorsqu'un événement est créé au sein d'un groupe (comme une réunion, un anniversaire ou un entraînement) les participants pourront recevoir un rappel automatique avant qu'il ne démarre. Une option basique, mais qui répond à l'un des usages les plus fréquents de WhatsApp : la coordination logistique. Cette amélioration devrait limiter les oublis et réduire le recours à des applications externes pour la gestion de calendriers.

Pour l'heure, Meta ne communique pas de date précise pour une disponibilité globale. Le déploiement se fait par vagues, et certaines options peuvent encore manquer selon les versions installées. Le groupe affirme toutefois que l'ensemble des nouveautés sera rendu accessible à tous les utilisateurs dans les prochains mois.