C'est la fin d'un mythe : arrêtez de croire que le mode sombre sauve votre batterie !

Disponible sur un grand nombre de modèles de smartphones, le mode sombre est souvent synonyme de batterie préservée et d'autonomie rallongée. Idée reçue ou réalité ?

C'est une fonctionnalité généralement perçue comme indispensable lorsque vous voulez préserver la batterie de votre téléphone. Le mode sombre, qui, comme son nom l'indique, permet d'assombrir l'écran de son appareil, porte souvent la promesse d'une autonomie étendue.

Pourtant, la réalité n'est pas aussi simple que cela. S'il est vrai que le mode sombre éteint certains pixels des écrans OLED et AMOLED pour préserver de l'énergie, de récentes études montrent des résultats partagés et ambivalents. Découvrez pourquoi cette fonctionnalité cache, tout compte fait, un côté sombre.

Comment fonctionne un mode sombre ? Concrètement, ce mode consiste à éteindre tous les pixels "vides" de votre écran qui affichent alors une couleur noire sur les écrans OLED et AMOLED, plutôt que de rester "allumés". En revanche, sur les écrans LCD, particulièrement répandus sur les ordinateurs et les smartphones, les pixels ne peuvent être désactivés individuellement et reposent sur un système de rétroéclairage constant. Ainsi, le mode sombre n'est pas efficace pour tous les types d'appareils.

Même pour les écrans OLED et AMOLED, les résultats du mode sombre sont plutôt décevants. De fait, appliquer un fond noir sur du texte clair peut rendre difficile la lecture et amener les utilisateurs à pousser le curseur de luminosité. Un phénomène logique qui réduit l'autonomie de l'appareil et va à l'encontre des économies d'énergie promises par le mode sombre.

Dans les faits, le mode sombre ne protège que très peu votre batterie, si l'on en croit une étude de l'Université Purdue en 2021. Tout dépend en réalité de votre pourcentage de luminosité en mode clair : si le curseur est à 100 %, alors vous pouvez économiser jusqu'à 47 % de batterie sur un écran OLED. La plupart des utilisateurs avoisinent cependant les 30 à 50 % de luminosité. Dans ce cas-là, l'économie d'énergie plafonne à 9 %.

Plutôt que de prolonger l'autonomie de votre appareil, le mode sombre plaît pour sa dimension esthétique et confortable pour les yeux. Cette fonctionnalité réduit l'éblouissement, la fatigue oculaire et la lumière bleue, laquelle est réputée pour perturber le sommeil. Mais le meilleur moyen de véritablement protéger votre batterie consiste donc simplement à baisser la luminosité, fermer les applications en arrière-plan ou activer le mode avion.