Google utilise l'IA afin de consulter vos mails, vous avez 10 petites secondes pour l'en empêcher

L'intelligence artificielle peut avoir de gros avantages, mais certains utilisateurs préfèrent tout de même garder leurs mails pour eux.

Gemini est sans conteste l'une des meilleures intelligences artificielles disponibles pour le grand public, aux côtés de ChatGPT. L'IA de Google permet de multiples usages et s'intègre parfaitement dans de nombreux appareils, comme nos derniers smartphones Android et même bientôt sur l'iPhone aux côtés de Siri.

Mais saviez-vous que Google utilise déjà son IA au sein de certains de ses logiciels et services ? Vous l'avez certainement remarqué, c'est notamment le cas au sein de Gmail puisque la firme est désormais capable de relier Gemini à vos courriers électroniques. Heureusement, si vous êtes soucieux de garder vos correspondances privées, il ne suffit que de quelques secondes et réglages pour l'en empêcher.

L'intégration de l'intelligence artificielle au sein de Gmail est naturelle et automatique dans certaines régions. Il ne s'agit pas seulement pour Google de consulter vos mails, mais surtout de vous assister au quotidien. L'IA est ainsi capable de vous suggérer des réponses toutes faites pour vos mails ou de corriger de potentielles erreurs d'orthographe.

Mieux encore : Gemini est capable de consulter vos mails et votre agenda afin de coordonner les deux éléments. Vous avez une proposition d'événement, sortie, trajet en train ou en avion dans un mail ? Google va alors vous proposer de rajouter ces derniers à votre agenda en ligne afin que vous puissiez les retrouver rapidement.

Sachez toutefois que toutes ces belles options nécessitent d'autoriser Google à consulter vos mails de façon anonyme et sécurisée. Comprenez qu'aucun employé de Google ne consulte directement vos mails privés, mais que son IA en est capable. C'est pourquoi de nombreux utilisateurs préfèrent généralement désactiver l'intégration de Gemini au sein des applications Google. Pour réaliser cela, rien de plus simple, la manipulation prend une dizaine de secondes :

Connectez-vous à votre compte Google sur cette page.

Ouvrez votre page Gmail, généralement disponible à cette adresse.

En haut à droite, cliquez sur la petite roue crantée qui permet d'accéder aux paramètres de votre compte.

Sur la page de l'onglet "général" (où vous vous trouvez par défaut), descendez un peu pour y trouver l'option "Fonctionnalités intelligentes" et décochez la.

Rechargez ensuite votre page Gmail et vous ne devriez plus bénéficier de l'IA de Google au sein de vos applications ! Cela vaut aussi bien pour vos mails que pour votre agenda ou toute autre solution de l'entreprise comme GDoc ou Google Meet.