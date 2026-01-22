Samsung Galaxy S26 : la firme dévoile par erreur l'une des meilleures nouveautés à venir

Le dernier post publié sur l'un des blogs de la firme affiche une fonctionnalité au centre de rumeurs depuis plusieurs mois.

Samsung devrait prochainement lever le voile sur les nouveautés de ses Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. Ce dernier modèle, figure de proue de la firme, devrait notamment inclure plusieurs nouveautés comme un processeur et une recharge améliorés.

Mais Samsung aurait récemment dévoilé par erreur une des nouveautés les plus attendues pour le Samsung Galaxy S26 Ultra : un écran permettant de masquer son contenu aux personnes aux alentours.

A travers un post de blog publié au sujet des fonctionnalités de la mise à jour de One UI 8.5, la firme a laissé apparaitre un screen qui dévoile une information encore non disponible sur nos smartphones actuels.

Baptisée "écran privé", cette fonction semble se loger dans le panneau de contrôle d'un Samsung Galaxy S26 Ultra. Une fois activée, cette option permettrait à l'écran de se noircir naturellement si l'on essaie de le regarder par les côtés, le haut ou le bas de l'appareil. Concrètement, le contenu affiché sur l'écran n'est pleinement visible que lorsque l'utilisateur se trouve bien en face.

La présence d'un bouton dédié semble confirmer que cette fonctionnalité pourra être activée ou désactivée sur mesure. Il faudra cependant patienter jusqu'à l'officialisation des Galaxy S26 pour en avoir le coeur net.